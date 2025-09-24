एयर फ्रायर को साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीका, नहीं लगेगा ज्यादा समय

एयर फ्रायर एक लोकप्रिय रसोई का उपकरण है, जो कम तेल में खाना बनाने में मदद करता है। हालांकि, इसे साफ करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। अगर आप नहीं जानते कि एयर फ्रायर को कैसे साफ करना चाहिए तो इस लेख में हम आपको एक आसान और प्रभावी तरीका बताएंगे, जिनसे आपका एयर फ्रायर हमेशा नया जैसा दिखेगा और लंबे समय तक चलेगा। इस तरीके को अपनाकर आप अपने एयर फ्रायर की अच्छी देखभाल कर सकते हैं।

#1 एयर फ्रायर के स्विच को स्विचबोर्ड से हटाएं एयर फ्रायर को साफ करने से पहले उसके स्विच को स्विचबोर्ड से हटाएं। इससे कोई खतरा नहीं रहेगा और आप आराम से सफाई कर सकेंगे। सबसे पहले एयर फ्रायर को बंद करें और थोड़ी देर ठंडा होने दें। इसके बाद आप इसे साफ करने के लिए तैयार हो सकते हैं। यह कदम न केवल आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि एयर फ्रायर के अंदर की गर्मी भी कम हो जाएगी, जिससे सफाई करना आसान हो जाएगा।

#2 बाहरी सतह को पोंछें एयर फ्रायर की बाहरी सतह को साफ करने के लिए एक मुलायम कपड़े या स्पंज का उपयोग करें। आप हल्का साबुन पानी भी बना सकते हैं और उसे कपड़े पर लगाकर एयर फ्रायर की सतह को पोंछ सकते हैं। ध्यान रखें कि ज्यादा जोर न लगाएं ताकि पेंट या कोटिंग खराब न हो। इसके बाद एक सूखे कपड़े से पोंछकर इसे पूरी तरह से सूखा दें। इससे आपका एयर फ्रायर फिर से नया जैसा दिखेगा।

#3 टोकरी को धोएं एयर फ्रायर की टोकरी सबसे ज्यादा गंदगी जमा करती है, इसलिए इसे अच्छी तरह से साफ करना जरूरी है। इसके लिए टोकरी को हल्के गर्म पानी और साबुन में कुछ मिनट भिगो दें, फिर स्पंज से रगड़कर साफ करें। अगर टोकरी पर जिद्दी दाग लगे हों तो उसे ब्रश की मदद से हटाएं। इसके बाद टोकरी को धोकर सूखा दें ताकि कोई भी साबुन या गंदगी न रह जाए। इससे आपका एयर फ्रायर लंबे समय तक चलेगा।

#4 हीटिंग हिस्से को साफ करें एयर फ्रायर के हीटिंग हिस्से पर भी गंदगी जमा हो सकती है, जिसे साफ करना जरूरी है। इसके लिए एक नरम ब्रश या कपड़े का उपयोग करें ताकि हीटिंग हिस्से को नुकसान न पहुंचे। ध्यान रखें कि ज्यादा जोर न लगाएं ताकि हीटिंग हिस्सा खराब न हो। इसके बाद हीटिंग हिस्से को ध्यानपूर्वक पोंछें ताकि सारी गंदगी हट जाए। इससे आपका एयर फ्रायर लंबे समय तक चलेगा और खाना भी बेहतरीन बनेगा।