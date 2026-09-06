कंसीलर चुनने के टिप्स

कंसीलर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा सही शेड

लेखन सयाली 02:10 pm Sep 06, 202602:10 pm

क्या है खबर?

कंसीलर एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो आंखों के नीचे के काले घेरे, मुंहासों के निशान और अन्य असमानताओं को छिपाने में मदद करता है। सही कंसीलर चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बाजार में कई तरह के शेड और फॉर्मूले होते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी मेकअप टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप अपने लिए सही कंसीलर चुन सकती हैं और अपने चेहरे को बेहतरीन तरीके से सजा सकती हैं।