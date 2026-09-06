कंसीलर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा सही शेड
क्या है खबर?
कंसीलर एक ऐसा मेकअप उत्पाद है, जो आंखों के नीचे के काले घेरे, मुंहासों के निशान और अन्य असमानताओं को छिपाने में मदद करता है। सही कंसीलर चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बाजार में कई तरह के शेड और फॉर्मूले होते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी मेकअप टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप अपने लिए सही कंसीलर चुन सकती हैं और अपने चेहरे को बेहतरीन तरीके से सजा सकती हैं।
#1
अपनी त्वचा का अंडर टोन जानें
सही कंसीलर चुनने के लिए सबसे पहले अपनी त्वचा का अंडर टोन जानना जरूरी है। अगर आपकी त्वचा का टोन गर्म है तो पीले या सुनहरे शेड वाले कंसीलर चुनें।
ठंडे टोन वाली महिलाओं को गुलाबी या नीले शेड वाले कंसीलर अच्छे लगते हैं। न्यूट्रल टोन वाली महिलाओं के लिए मिक्स शेड वाले कंसीलर बेहतर होते हैं।
इससे आपका मेकअप प्राकृतिक लगेगा और आपकी त्वचा की खामियां आसानी से छिप जाएंगी।
#2
अपनी त्वचा का प्रकार समझें
आपकी त्वचा का प्रकार भी कंसीलर चुनते समय अहम भूमिका निभाता है। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो मैट फिनिश वाला कंसीलर चुनें, जो अतिरिक्त तेल को सोख लेगा और लंबे समय तक सही रहेगा।
सूखी त्वचा वालों को क्रीम बेस्ड या नमी देने वाला कंसीलर चुनना चाहिए, जो उनकी त्वचा को सूखने से बचाए। संवेदनशील त्वचा वालों को एलर्जी से बचाने वाला कंसीलर चुनना चाहिए, जो उनकी त्वचा पर आरामदायक महसूस हो।
#3
रोशनी का ध्यान रखें
कंसीलर खरीदते समय रोशनी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दुकान में हमेशा प्राकृतिक रोशनी में कंसीलर टेस्ट करें, ताकि आपको सही रंग का पता चल सके।
कृत्रिम रोशनी में रंग अलग दिख सकते हैं, इसलिए हमेशा दिन के समय या खिड़की के पास खड़े होकर कंसीलर चुनें। इससे आपको सही रंग का पता चलेगा और आपका मेकअप प्राकृतिक लगेगा।
इस तरह आप अपने चेहरे की खामियों को छिपाने और उसे बेहतरीन बनाने में सफल होंगी।
#4
फॉर्मूला चुनें
कंसीलर के फॉर्मूले पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लंबे समय तक टिकाऊ मेकअप चाहिए तो स्टिक या क्रीम कंसीलर चुनें, जो पूरे दिन सही रहे।
वहीं, अगर आपको हल्की और आरामदायक फिनिश चाहिए तो तरल कंसीलर बेहतर रहेगा। इसके अलावा नमी देने वाला या मैट फिनिश कंसीलर भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं।
अपनी जरूरतों और त्वचा प्रकार के अनुसार सही फॉर्मूला चुनें, ताकि आपका मेकअप लंबे समय तक सही रहे और आप सुंदर दिखें।
#5
पैकेजिंग पर गौर करें
अंतिम, लेकिन अहम बात, कंसीलर की पैकेजिंग पर गौर करें। ऐसी पैकेजिंग चुनें, जो इस्तेमाल करने में आसान हो और जरूरत पड़ने पर आसानी से खोली जा सके।
ट्यूब या पंप डिस्पेंसर वाली पैकेजिंग बेहतर होती है, क्योंकि इन्हें नियंत्रण में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी पैकेजिंग से उत्पाद की मात्रा का पता लगाना भी आसान होता है।
इस तरह आप सही कंसीलर चुन सकते हैं और अपने चेहरे को बेहतरीन तरीके से सजा सकते हैं।