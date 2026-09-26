हर आउटफिट के साथ सही हैंडबैग चुनने के लिए रखें इन 5 बातों का ध्यान

रंगों का चयन करते समय अपने कपड़ों के साथ मेल खाने वाले रंगों का चयन करें। काले, भूरे या भूरे रंग के हैंडबैग हर प्रकार के कपड़ों के साथ अच्छे लगते हैं।

इसके अलावा हल्के रंग, जैसे सफेद या हल्के टोन गर्मियों में अच्छे लगते हैं। अगर आप कुछ अलग और आकर्षक चाहते हैं तो चमकीले रंग, जैसे लाल, नीला या हरा भी चुन सकते हैं।

इसके अलावा मौसम को देखते हुए रंगों का चयन करना भी अच्छा है।