मानसून के दौरान यात्रा करते समय मोशन सिकनेस से बचने के लिए अपनाएं ये तरीके

मानसून के दौरान यात्रा करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन कभी-कभी बारिश और फिसलन भरी सड़कों के कारण मोशन सिकनेस हो सकता है। यह स्थिति खासकर उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, जो पहले से ही चक्कर आने या उल्टी होने की समस्या से जूझ रहे होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने की सलाह देते हैं, जो मोशन सिकनेस से बचाए रखने में मदद कर सकते हैं।

#1 यात्रा से पहले कुछ खा लें यात्रा से पहले कुछ हल्का-फुल्का खाने से आपके पेट में गैस बनने की संभावना कम हो सकती है, जिससे मोशन सिकनेस होने का खतरा कम हो सकता है। इससे आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और आपको उल्टी या चक्कर आने की समस्या नहीं होगी। इसके लिए आप केले, टोस्ट या दही जैसी हल्की चीजें खा सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा भी मिलेगी और आप यात्रा के दौरान बेहतर महसूस करेंगे।

#2 पानी पीते रहें यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और शरीर में नमक का संतुलन बना रहता है। इससे आपको थकान और चक्कर आने की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा पानी पीने से आपका पेट भी भरा-भरा महसूस करेगा, जिससे आपको उल्टी या चक्कर आने की समस्या नहीं होगी। यात्रा के दौरान 2-3 घंटे में एक गिलास पानी जरूर पिएं ताकि आपका शरीर तरोताजा रहे।

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#3 ताजी हवा में सांस लें यात्रा के दौरान ताजी हवा में सांस लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे आपके शरीर को ताजी हवा मिलती है, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप कार या बस में यात्रा कर रहे हैं तो खिड़की खोलकर ताजा हवा अंदर लाएं। इससे आपका मन भी हल्का महसूस होगा और आप अधिक तरोताजा महसूस करेंगे। अगर संभव हो तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोककर खुली जगह पर टहलें या कुछ गहरी सांसें लें।

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#4 अपनी सीट को सही तरीके से सेट करें अपनी सीट को सही तरीके से सेट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कार या बस में यात्रा कर रहे हैं तो अपनी सीट को ऐसा सेट करें कि आपका सिर दीवार से टिका रहे। इससे आपके सिर को सहारा मिलेगा और चक्कर आने की संभावना कम होगी। इसके अलावा सीट बेल्ट पहनना न भूलें ताकि अचानक झटके लगने पर भी आपका सिर सुरक्षित रहे और आपको चोट न लगे।