वर्क फ्रॉम होम के दौरान बार-बार भटक जाता है ध्यान? अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
कोरोना के बाद से घर से काम करने का चलन काफी बढ़ गया है। यह न केवल कर्मचारियों को आराम देता है, बल्कि उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का मौका भी देता है। हालांकि, घर पर काम करते समय कई बार रुकावटें आती हैं, जो काम करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। हम आपको कुछ आसान सुझाव देंगे, जिनसे आप इन रुकावटों को कम कर सकते हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रख सकते हैं।
#1
एक खास जगह तय करें
घर में एक ऐसी जगह तय करें, जो केवल आपके काम के लिए हो। इससे आपका दिमाग उस जगह को काम करने की जगह के रूप में पहचान लेगा और आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी।
इस जगह पर एक आरामदायक कुर्सी और टेबल रखें, जिससे आप लंबे समय तक आराम से बैठ सकें।
इसके अलावा इस जगह को व्यवस्थित रखें, ताकि आपको बार-बार चीजें ढूंढने के लिए समय बर्बाद न करना पड़े और आपका ध्यान भटके नहीं।
#2
परिवार और दोस्तों से दूरी बनाएं
अगर आपके घर में अन्य लोग भी रहते हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें, जब आप काम कर रहे हों। उन्हें समझाएं कि आप काम कर रहे हैं और आपको परेशान न करें।
इसके लिए आप नोटिस बोर्ड लगा सकते हैं, जिससे वे जान सकें कि आप काम कर रहे हैं और आपको परेशान न करें।
यह तरीका न केवल काम करने की क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि परिवार के सदस्यों को आपके काम का महत्व समझने में मदद करेगा।
#3
समय का प्रबंधन करें
अपनी दिनचर्या को इस तरह से सेट करें कि आप समय पर काम शुरू करें और समय पर खत्म करें।
इसके लिए आप अलार्म या कैलेंडर ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको समय पर काम खत्म करने की याद दिलाएंगे।
इसके अलावा बीच-बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लें, ताकि आपका दिमाग तरोताजा रहे और आप अपनी ऊर्जा बनाए रख सकें। इस तरह आप बिना किसी रुकावट के अपने काम को समय पर पूरा कर सकेंगे।
#4
तकनीकी उपकरणों का सही उपयोग करें
तकनीकी उपकरण, जैसे कंप्यूटर और मोबाइल फोन आदि का सही उपयोग करें, ताकि आपको बार-बार इनकी तलाश न करनी पड़े। अगर आपका कंप्यूटर धीमा हो रहा है तो उसे सुधारें या बदलें।
मोबाइल फोन पर सूचनाएं बंद रखें, ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन को स्थिर रखें, ताकि बार-बार डिस्कनेक्ट होने की समस्या न हो।
इससे आपका काम बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा और आप अधिक प्रभावी बन सकेंगे।
#5
खुद को प्रेरित रखें
खुद को प्रेरित रखने के लिए सकारात्मक विचार अपनाएं और अपने लक्ष्यों को याद रखें। अपने लिए छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकें।
इससे आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगी और आप अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। इसके अलावा अपने काम के दौरान कुछ प्रेरणादायक वीडियो या किताबें पढ़ें, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।
इस तरह आप बिना किसी रुकावट के अपने काम पर ध्यान केंद्रित रख सकेंगे और अपनी काम करने की क्षमता बढ़ा सकेंगे।