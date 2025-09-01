चेहरे के हिसाब से लगाना होता है ब्लश, जानें हर प्रकार के चेहरे के लिए तरीका 

ब्लश एक मेकअप प्रोडक्ट है, जो चेहरे को ताजगी और स्वस्थ लुक देता है। इसे सही तरीके से लगाना जरूरी है, ताकि लुक प्राकृतिक और आकर्षक लगे। आज हम आपको ब्लश लगाने के कुछ सही तरीकों के बारे में बताएंगे, जो आपके चेहरे की बनावट और आकार के अनुसार सबसे अच्छे होंगे। इससे न केवल चेहरा निखरेगा, बल्कि खूबसूरत और ताजगी भरा लुक भी मिलेगा।

#1 गोल चेहरे पर ऐसे लगाएं ब्लश गोल चेहरे वाली महिलाओं को ब्लश गालों के ऊपरी हिस्से पर लगाना चाहिए। इसके लिए अपने गालों के सबसे उभरे हिस्से पर ध्यान दें। फिर हल्के हाथों से ब्लश को गालों की तरफ फैलाएं। यह तरीका चेहरे को लंबा दिखाने में मदद करेगा और प्राकृतिक लुक देगा। इससे चेहरा ताजगी भरा और आकर्षक लगेगा, जिससे आप हर मौके पर खूबसूरत लगेंगी।

#2 अंडाकार चेहरे के लिए ये तरीका अपनाएं अंडाकार चेहरे वाली महिलाओं को ब्लश को गालों के नीचे की तरफ लगाना चाहिए। ब्रश की मदद से ब्लश को गालों के निचली हिस्से पर लगाएं और हल्के हाथों से फैलाएं। यह तरीका चेहरे को संतुलित और सुंदर लुक देगा। इससे चेहरा निखरा हुआ और ताजगी भरा लगेगा। इस तरह ब्लश लगाने से लुक प्राकृतिक और आकर्षक बनेगा।

#3 चौकोर चेहरे पर इस तरह से करें ब्लश का इस्तेमाल चौकोर चेहरे वाली महिलाओं को ब्लश को गालों के किनारों पर लगाना चाहिए ताकि उनकी जॉलाइन नरम दिखे। सबसे पहले ब्रश की मदद से ब्लश को गालों के किनारों पर हल्के हाथों से लगाएं और फिर फैला दें। इससे चेहरे को सुंदर लुक मिलेगा और वो संतुलित दिखेगा। चेहरे पर निखार आएगा और हर मौके पर खूबसूरत दिखाएगा। बस ध्यान रखें कि ब्लश को प्राकृतिक तरीके से फैलाना है।

#4 लंबे चेहरे पर इस तरह से ब्लश लगाएं लंबे चेहरे वाली महिलाओं को ब्लश को गालों के बीचों-बीच लगाना चाहिए ताकि चेहरा संतुलित दिखे। इसके लिए ब्रश की मदद से ब्लश को गालों के बीचों-बीच हल्के हाथों से लगाएं और फैलाएं। इससे चेहरा नया निखार पाएगा और हर मौके पर खूबसूरत दिखाएगा। बस ध्यान रखें कि ब्लश को प्राकृतिक तरीके से फैलाना है ताकि लुक ज्यादा बनावटी न लगे और चेहरा ताजगी भरा लगे।

#5 हीरे के आकार वाले चेहरे पर इस तरह से लगाएं ब्लश हीरे के आकार वाले चेहरे वाली महिलाओं को ब्लश को गालों के नीचे की तरफ और थोड़ा ऊपर की तरफ लगाना चाहिए, ताकि चेहरे की बनावट संतुलित दिखे। इसके लिए ब्रश की मदद से ब्लश को गालों की निचली हिस्से पर लगाएं और हल्के हाथों से फैलाएं। इससे चेहरा नया निखार पाएगा और हर मौके पर खूबसूरत दिखाएगा। यह तरीका लुक को प्राकृतिक और आकर्षक बनाएगा।