सोशल मीडिया से रिश्तों पर पड़ सकता है बुरा असर, जानिए कैसे

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बाहरी प्रभाव

सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड और चुनौतियों का असर हमारे दिमाग पर गहरा होता है। हम यह सोचने लगते हैं कि हमें भी वैसा ही करना चाहिए जैसा लोग कर रहे हैं। हालांकि, क्या यह जरूरी है? हर इंसान अलग होता है और हमें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए। बाहरी प्रभावों से बचकर अपने रिश्तों को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। अपनी पहचान को बनाए रखें और दूसरों की नकल करने के बजाय अपना रास्ता चुनें।