पेपरिका खाने के फायदे

हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है पेपरिका, जानिए इसके फायदे

लेखन सयाली 03:18 pm Oct 03, 202603:18 pm

क्या है खबर?

पेपरिका एक प्रकार की मिर्च है, जो अपने तीखे स्वाद के लिए जानी जाती है। इसका उपयोग खाने में तीखापन लाने के लिए किया जाता है। इसके पोषक तत्व हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। पेपरिका में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हृदय की नलियों को सुरक्षित रखते हैं। इसके नियमित सेवन से हृदय से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है। आइए जानते हैं कि पेपरिका का सेवन कैसे हृदय की सेहत को बढ़ावा दे सकता है।