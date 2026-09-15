बालों के लिए कितनी बार करवाना चाहिए हेयर स्पा? जानिए सही समय

बालों की लंबाई और प्रकार भी हेयर स्पा की आवृत्ति तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लंबे और घने बालों को अधिक देखभाल की जरूरत होती है, इसलिए हर 2-3 हफ्ते में हेयर स्पा करवाना फायदेमंद हो सकता है।

वहीं, छोटे या बारीक बालों के लिए महीने में एक बार हेयर स्पा करवाना पर्याप्त हो सकता है। इससे आपके बाल स्वस्थ और मजबूत बने रहेंगे।

मध्यम लंबाई वाले बालों को महीने में 2 बार स्पा करवाना चाहिए।