आपको कितने समय में बदलना चाहिए अपना टूथ ब्रश? जानें सही जानकारी
क्या है खबर?
दांतों की सफाई के लिए ब्रश का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे कितनी बार बदलना चाहिए? बहुत से लोग हर 3 महीने में अपने ब्रश को बदलते हैं, लेकिन क्या यह सच में सही है? इस लेख में हम जानेंगे कि ब्रश को कितनी बार बदलना चाहिए और इसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आप अपने दांतों की बेहतर देखभाल कर सकें।
#1
दंत चिकित्सक की सलाह क्या है?
दंत चिकित्सक की सलाह के अनुसार, हर 3 महीने में अपने ब्रश को बदलना चाहिए। उनका मानना है कि 3 महीने बाद ब्रश के रेशे कमजोर हो जाते हैं और सही तरीके से काम नहीं करते।
इसके अलावा पुराना ब्रश बैक्टीरिया के लिए भी सुरक्षित नहीं होता, जो आपके मुंह में संक्रमण फैला सकता है और दांत खराब हो सकते हैं।
इसलिए, हर 3 महीने में अपने ब्रश को बदलना जरूरी है।
#2
व्यक्तिगत अनुभव क्या कहते हैं?
व्यक्तिगत अनुभवों के अनुसार, कई लोग मानते हैं कि अगर आपका ब्रश सही दिख रहा हो तो उसे बदलने की जरूरत नहीं होती।
यह सही नहीं है, क्योंकि हमारे मुंह में कीटाणु होते हैं, जो ब्रश पर भी रहते हैं।
इसलिए, भले ही आपका ब्रश साफ दिख रहा हो, उसे हर 3 महीने में बदलना जरूरी है, ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें और कीटाणु फैलने से बच सकें।
#3
ब्रश के प्रकार का चयन कैसे करें?
ब्रश का चयन करते समय उसके प्रकार पर ध्यान देना चाहिए। मुलायम रेशे वाला ब्रश सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना दांतों की सफाई करता है।
मध्यम या कठोर रेशे वाला ब्रश इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ये मसूड़ों को चोट पहुंचा सकते हैं और संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा हर बार ब्रश करते समय हल्के हाथों से मसूड़ों पर ध्यान दें, ताकि वे स्वस्थ रहें।
#4
बच्चों के लिए क्या नियम हैं?
बच्चों के लिए भी वही नियम लागू होते हैं, जो बड़ों के लिए होते हैं, यानी हर 3 महीने में उनका ब्रश बदलना चाहिए। बच्चों के दांत जल्दी ही कीटाणु से प्रभावित होते हैं, इसलिए उनकी सफाई पर खास ध्यान देना जरूरी होता है।
इससे उनके दांत स्वस्थ रहते हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। बच्चों को भी मुलायम रेशे वाला ब्रश ही देना चाहिए, ताकि उनके मसूड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे।
#5
अन्य महत्वपूर्ण सुझाव
ब्रश को हमेशा ढक्कन वाले डिब्बे में रखें, ताकि धूल-मिट्टी से बच सकें और हवा में मौजूद कीटाणु उससे संपर्क न करें।
हर बार ब्रश करने के बाद अपने ब्रश को पानी से धो लें, ताकि उसमें कोई भी बचा हुआ मंजन हट जाए। कभी भी गीला ब्रश को ढक्कन बंद डिब्बे में न रखें, क्योंकि इससे कीटाणु पनपने लगते हैं।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने दांतों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं।