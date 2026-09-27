ब्रश बदलने का सही समय

आपको कितने समय में बदलना चाहिए अपना टूथ ब्रश? जानें सही जानकारी

लेखन सयाली 04:03 pm Sep 27, 202604:03 pm

क्या है खबर?

दांतों की सफाई के लिए ब्रश का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे कितनी बार बदलना चाहिए? बहुत से लोग हर 3 महीने में अपने ब्रश को बदलते हैं, लेकिन क्या यह सच में सही है? इस लेख में हम जानेंगे कि ब्रश को कितनी बार बदलना चाहिए और इसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आप अपने दांतों की बेहतर देखभाल कर सकें।