सही रोशनी से पूरी तरह से बदल सकती है आपके घर की तस्वीर, जानिए कैसे

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अलग-अलग प्रकार की लाइट का उपयोग करें

घर में अलग-अलग प्रकार की लाइट का उपयोग करना बहुत जरूरी है। जैसे कि टेबल लैम, दीवार पर लगने वाली लाइट और छत की लाइट। इनका सही उपयोग करके आप अपने घर के हर कोने को खास बना सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो दीवारों पर शीशे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि रोशनी पूरे कमरे में बराबर फैले। इससे कमरा बड़ा और खुला हुआ महसूस होगा। इसके अलावा यह तरीका कमरे के डिजाइन को भी निखारता है।