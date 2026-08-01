क्या आंखों के लिए जरूरी है ओमेगा-3? जानिए इससे मिलने वाले 5 फायदे

ओमेगा-3 में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो आंखों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

अगर आपकी आंखें सूजी रहती हैं या उनमें जलन होती है तो ओमेगा-3 का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है।

यह आंखों की रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है और सूजन को कम करता है।

इसके अलावा यह आंखों की नमी बनाए रखने में भी मदद करता है, जिससे आपकी आंखें तरोताजा महसूस होती हैं।