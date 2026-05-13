होटलों में तौलिए इतने सफेद और मुलायम कैसे रहते हैं? जानिए 5 ट्रिक्स

जब भी हम किसी होटल में ठहरते हैं तो वहां के तौलिए हमेशा साफ, मुलायम और सुगंधित होते हैं। यह सोचकर कि क्या वे वास्तव में इतने अच्छे रहते हैं, हम अक्सर उनके सफेद और फुलर अप लुक का राज जानने की कोशिश करते हैं। आइए आज हम आपको होटल के तौलिए सफेद और मुलायम बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 5 आसान तरीके बताते हैं।

#1 खाने का सोडा और सिरके का करें इस्तेमाल तौलिए को मुलायम और महकदार बनाने के लिए खाने का सोडा और सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कपड़े धोने वाले साबुन के साथ आधा कप खाने का सोडा और एक कप सफेद सिरका डालकर वाशिंग मशीन में तौलिए धोएं। इससे न केवल तौलिए मुलायम रहेंगे, बल्कि उनकी सफेदी भी बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त पसीने और साबुन के अवशेषों से भी छुटकारा मिलेगा।

#2 गर्म पानी का करें उपयोग अगर आप अपने तौलिए को अच्छी तरह से साफ करना चाहते हैं तो इसके लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी से तौलिए की गंदगी और कीटाणु आसानी से निकल जाते हैं। यह तौलिए को गहराई से साफ करने में मदद करता है। इसके अलावा गर्म पानी से तौलिए के रेशे भी खुल जाते हैं, जिससे वे अधिक फुलर अप और मुलायम बनते हैं। इस तरह आपके तौलिए हमेशा ताजगी भरे और महकदार रहेंगे।

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#3 साबुन की मात्रा कम रखें ज्यादा साबुन डालने से तौलिए की मुलायमियत कम हो सकती है और वे कठोर हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सही मात्रा में साबुन का इस्तेमाल करें। अधिक साबुन डालने से फोम के अवशेष तौलिए पर रह जाते हैं, जिससे उनकी नाजुकता प्रभावित होती है। सही मात्रा में साबुन डालने से तौलिए की सफाई भी अच्छी होती है और वे मुलायम बने रहते हैं। इससे तौलिए की चमक बरकरार रहती है और उनकी उम्र भी बढ़ती है।

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#4 ड्रायर का करें इस्तेमाल ड्रायर में तौलिए सुखाते समय ज्यादा गर्मी का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे वे जल सकते हैं या उनकी बनावट खराब हो सकती है। बेहतर होगा कि आप पहले तौलिए को हवा में सुखाएं और फिर हल्की गर्मी पर ड्रायर करें। इससे वे अच्छे से सूख जाएंगे और उनकी मुलायमियत भी बनी रहेगी। इसके अलावा तौलिए की चमक भी बरकरार रहती है और वे लंबे समय तक नए जैसे दिखेंगे।