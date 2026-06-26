कठोर पानी का बालों और त्वचा पर असर

कठोर पानी आपके बालों और त्वचा को बना सकता है अस्वस्थ, जानिए इसका असर

लेखन सयाली 05:04 pm Jun 26, 202605:04 pm

क्या है खबर?

पानी की गुणवत्ता हमारे बालों और त्वचा के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज अधिक होते हैं, जो बालों को रूखा और बेजान बना सकते हैं। इसके अलावा यह त्वचा को भी प्रभावित करता है, जिससे खुजली और रूखापन हो सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कठोर पानी से बाल और त्वचा पर क्या-क्या असर पड़ते हैं और इसे कैसे कम किया जा सकता है।