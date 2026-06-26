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कठोर पानी आपके बालों और त्वचा को बना सकता है अस्वस्थ, जानिए इसका असर
कठोर पानी का बालों और त्वचा पर असर

कठोर पानी आपके बालों और त्वचा को बना सकता है अस्वस्थ, जानिए इसका असर

लेखन सयाली
Jun 26, 2026
05:04 pm
क्या है खबर?

पानी की गुणवत्ता हमारे बालों और त्वचा के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज अधिक होते हैं, जो बालों को रूखा और बेजान बना सकते हैं। इसके अलावा यह त्वचा को भी प्रभावित करता है, जिससे खुजली और रूखापन हो सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कठोर पानी से बाल और त्वचा पर क्या-क्या असर पड़ते हैं और इसे कैसे कम किया जा सकता है।

#1

बालों की चमक हो सकती है कम

कठोर पानी में मौजूद खनिज तत्व बालों की चमक को प्रभावित कर सकते हैं। इससे बाल बेजान और बिखरे हुए नजर आते हैं। इसके अलावा कठोर पानी से बालों की नमी भी कम हो जाती है, जिससे वे रूखे और बेजान लगते हैं। इस समस्या से बचने के लिए आप पानी साफ करने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, जो पानी से कठोर खनिज तत्वों को हटाता है और बालों को मुलायम बनाता है।

#2

बढ़ सकती है बालों के झड़ने की समस्या

कठोर पानी के इस्तेमाल से बालों का झड़ना बढ़ सकता है। इसमें मौजूद खनिज तत्व बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं, जिससे वे टूटने लगते हैं। इसके अलावा कठोर पानी से बालों की जड़ों तक पोषण नहीं पहुंच पाता, जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। इससे बाल जड़ों से ही नहीं, बल्कि बीच से भी कमजोर हो जाते हैं। साथ ही इससे दो-मुंहें बाल भी हो सकते हैं।

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#3

बाल हो जाते हैं रूखे और बेजान

कठोर पानी से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्व बालों की नमी को छीन लेते हैं, जिससे वे बेजान और उलझे हुए दिखते हैं। इसके अलावा कठोर पानी से बालों की प्राकृतिक चमक भी कम हो जाती है, जिससे वे काफी बेजान से दिखाई देने लगते हैं। इस समस्या से बचने के लिए आप पानी साफ करने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं।

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#4

त्वचा पर खुजली और रूखापन

कठोर पानी न केवल बालों, बल्कि त्वचा पर भी असर डालता है। इससे त्वचा पर खुजली हो सकती है और वह रूखी भी पड़ सकती है। इसके अलावा कठोर पानी से त्वचा की नमी भी कम हो जाती है, जिससे वह बेजान और सूखी लगती है। इस समस्या से बचने के लिए आप पानी साफ करने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं और नियमित रूप से त्वचा की देखभाल पर ध्यान दे सकते हैं।

#5

नमी बनाए रखने वाले उत्पादों का करें उपयोग

कठोर पानी की समस्याओं से निपटने के लिए नमी बनाए रखने वाले बालों की देखभाल के उत्पादों का उपयोग करें। इन उत्पादों में नमी देने वाले तत्व होते हैं, जो बालों को पोषण देते हैं और उन्हें मुलायम बनाते हैं। इसके अलावा ये उत्पाद बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाते हैं, जिससे वे मजबूत होते हैं और झड़ते नहीं। इसके अलावा त्वचा की देखभाल के लिए भी ऐसे ही उत्पादों का चुनाव करें, जो नमी को बहाल कर सकें।

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