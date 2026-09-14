हैंडबॉल ड्रिब्लिंग से कैसे बेहतर होते हैं रिफ्लेक्सेस? जानिए इसके मुख्य लाभ
क्या है खबर?
हैंडबॉल एक तेज गति वाला खेल है, जिसमें खिलाड़ियों को अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता को तेज करने की जरूरत होती है। ड्रिब्लिंग एक ऐसा कौशल है, जो न केवल गेंद को संभालने में मदद करता है, बल्कि खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया क्षमता को भी सुधारता है। जब खिलाड़ी तेजी से गेंद को ड्रिबल करते हैं तो उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत होती है, जिससे उनके रिफ्लेक्सेस में सुधार होता है।
#1
तेजी से निर्णय लेना सीखें
हैंडबॉल ड्रिब्लिंग करते समय खिलाड़ियों को हमेशा तेजी से निर्णय लेना पड़ता है कि कब पास देना है, कब शूट करना है और कब ड्रिबल जारी रखना है।
इस प्रक्रिया में खिलाड़ी अपनी सोचने की क्षमता को तेज करते हैं और तुरंत सही निर्णय लेने की आदत डालते हैं। इससे उनकी प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होता है और वे मैदान पर अधिक प्रभावी बनते हैं।
अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप तुरंत निर्णय लेना सीख पाएंगे।
#2
विरोधियों की चाल समझें
हैंडबॉल ड्रिब्लिंग करते समय खिलाड़ियों को अपने विरोधियों की चालों को जल्दी समझना पड़ता है, ताकि वे उनके अनुसार अपनी योजना बना सकें।
इसके लिए उन्हें विरोधियों की हरकतों पर ध्यान देना होता है और उनके इरादों को भांपना होता है। इससे उनकी जागरूकता बढ़ती है और वे अधिक सतर्क रहते हैं, जिससे रिफ्लेक्सेस भी बेहतर होता है।
यह कौशल उन्हें खेल के दौरान अधिक स्मार्ट और प्रभावी बनाता है।
#3
गेंद को नियंत्रित करना सीखें
गेंद को सही तरीके से ड्रिबल करना बहुत जरूरी है, ताकि वह आपके नियंत्रण में रहे। इसके लिए आपको अलग-अलग सतहों पर अभ्यास करना चाहिए जैसे घास, मिट्टी या कंक्रीट।
इससे आपकी गेंद पर पकड़ मजबूत होती है और आप उसे बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। इसके अलावा अलग-अलग सतहों पर खेलने से आपकी ड्रिब्लिंग तकनीक में भी सुधार होता है और आप अपने खेल में अधिक कुशल बनते हैं।
#4
टीम के साथ तालमेल बनाएं
हैंडबॉल ड्रिब्लिंग अकेले नहीं, बल्कि टीम के साथ मिलकर करनी होती है। इसलिए, आपको अपने साथी खिलाड़ियों के साथ तालमेल बनाना आना चाहिए, ताकि सही समय पर सही पास मिल सके या सही मूवमेंट हो सके।
इसके लिए आपको अपनी टीम के खिलाड़ियों की खेलने की शैली समझनी होगी और उनके साथ सामंजस्य बैठाना होगा। जब आपकी टीम एकजुट होकर खेलती है तो विरोधियों पर दबाव डालना आसान हो जाता है।