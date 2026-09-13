एक्सरसाइज करने के लिए करें फोम रोलर का इस्तेमाल, जानिए इससे जुड़ी अहम बातें

एक्सरसाइज के बाद मांसपेशियों में अक्सर थकान और दर्द महसूस होता है। इसका मुख्य कारण मांसपेशियों में बनने वाला एसिड होता है, जो थकावट बढ़ा सकता है।

फोम रोलर का इस्तेमाल करने से मांसपेशियों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है और यह एसिड बाहर निकल जाता है।

इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है और वे जल्दी ठीक हो जाती हैं। नियमित रूप से करने पर भारी एक्सरसाइज के बाद भी आप बेहतर महसूस करेंगे।