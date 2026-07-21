क्या एक्जिमा और मुंहासों से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है असर? जानिए इस बात की सच्चाई

कई बार इलाज की प्रक्रिया सफल नहीं होती, जिससे व्यक्ति निराश और हताश हो जाता है। बार-बार डॉक्टर बदलने या दवाइयों का असर न होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और उदासी का शिकार हो सकता है।

इस स्थिति में व्यक्ति को सही जानकारी और मार्गदर्शन की जरूरत होती है, ताकि वह सही उपचार पा सके और अपनी समस्या से निजात पा सके।

ऐसे में दूसरे डॉक्टर से संपर्क करना बेहतर होता है।