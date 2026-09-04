बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेलने से आंख-हाथ का तालमेल कैसे सुधरता है? जानिए

बैडमिंटन खेलते समय रैकेट को सही तरीके से पकड़ना और शटल को मारना भी आंख-हाथ के तालमेल को सुधारता है।

जब आप शटल को मारते हैं तो आपकी नजरें हमेशा शटल पर रहती हैं, जिससे आपका हाथ भी उसी दिशा में जाता है, जहां आपकी नजरें होती हैं।

इसके अलावा जब आप सर्व करते हैं या शटल को जोर से मारते हैं तो भी आपकी नजरें शटल पर होती हैं, जिससे आपका हाथ और आंखें एक साथ काम करती हैं।