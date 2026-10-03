टैटू स्टूडियो चलाते हैं तो इन बातों का रखें विशेष ध्यान, बनी रहेगी साफ-सफाई
क्या है खबर?
टैटू बनवाने से पहले लोग स्टूडियो की सफाई का खास ध्यान रखते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से अहम भी है। इसकी पूरी जिम्मेदारी टैटू आर्टिस्ट के कंधों पर होती है, जो स्टूडियो चलाते हैं। अगर आप भी टैटू आर्टिस्ट हैं और अपने स्टूडियो को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके लिए अहम हो जाते हैं। इनका ध्यान रख कर स्टूडियो भी साफ रहेगा और आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे।
#1
हाथों की सफाई है जरूरी
हर टैटू स्टूडियो संचालक और कलाकार का सबसे पहला काम होना चाहिए कि वे अपने हाथों को साफ रखें।
इसके लिए सबसे पहले तो टैटू बनाते समय रबर के दस्ताने पहनें और हर बार जब आप टैटू बनाना शुरू करें तो अपने हाथों को कीटाणुनाशक से साफ करें।
साथ ही टैटू बनाने के बाद हाथों को साबुन से धोएं और साफ तौलिये से सुखाएं। यह सुनिश्चित करने से आप और आपका ग्राहक, दोनों सुरक्षित रहेंगे।
#2
उपकरणों को साफ करके रखें
टैटू बनाते समय इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को साफ रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदे उपकरण संक्रमण का कारण बन सकते हैं।
इसलिए टैटू बनाने के बाद उपकरणों को साफ करें और उन्हें कीटाणुनाशक से साफ करने के बाद ही रखें।
इसके अलावा टैटू बनाने के बाद अपने उपकरणों को साफ करने के लिए अच्छे क्लीनर का इस्तेमाल करें। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है और ग्राहक का भरोसा भी बढ़ता है।
#3
कपड़ों की सफाई भी है अहम
टैटू स्टूडियो संचालक और कलाकार अपने कपड़ों को भी साफ रखें, क्योंकि गंदे कपड़े भी संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए अपने कपड़ों को रोजाना धोएं और धुले हुए कपड़ों को ही पहनें।
इसके अलावा टैटू बनवाने वाले व्यक्ति को भी अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही स्टूडियो में मौजूद सभी लोगों को भी अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए।
इससे सभी सुरक्षित रहेंगे और स्टूडियो का माहौल भी साफ-सुथरा रहेगा।
#4
ग्राहक की त्वचा को साफ करें
टैटू बनवाने वाले व्यक्ति की त्वचा को साफ करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपने स्टूडियो में कीटाणुनाशक रखें और टैटू बनवाने वाले व्यक्ति की त्वचा को साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल करें।
इसके अलावा टैटू बनवाने वाले व्यक्ति की त्वचा पर टैटू बनाने से पहले कीटाणुनाशक लगाने से त्वचा में नमी बनी रहती है और टैटू बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
इससे टैटू बनवाने वाले व्यक्ति को भी तसल्ली मिलती है।