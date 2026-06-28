घर खरीदने के बाद गृह प्रवेश का जश्न ऐसे मनाते हैं अलग-अलग संस्कृति के लोग
क्या है खबर?
गृह प्रवेश का जश्न तब होता है जब लोग अपने नए घर में प्रवेश करते हैं। यह एक खास समारोह होता है, जिसके दौरान घर की पूजा करना और पार्टी करना शामिल होता है। यह समारोह अलग-अलग संस्कृतियों और देशों में अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियों में गृह प्रवेश के समारोह आयोजित किए जाते हैं और उनके पीछे की परंपराएं क्या हैं।
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भारत में गृह प्रवेश का महत्व
भारत में गृह प्रवेश को 'गृह प्रवीश' नाम से ही जाना जाता है। इसे बहुत ही धार्मिक अंदाज में मनाया जाता है। इस अवसर पर पंडित जी को बुलाकर घर में यज्ञ कराया जाता है और फिर घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। इसके अलावा घर में तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। इस दौरान कई लोग रसोई में दूध उबालने की प्रथा भी निभाते हैं।
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जापान में कैसे मनाया जाता है यह जश्न?
जापान में गृह प्रवेश को 'हाउसमु' कहा जाता है। यहां यह समारोह बहुत ही सरल तरीके से मनाया जाता है। नए घर में प्रवेश करते समय लोग पहले एक छोटा-सा पौधा लगाते हैं, जिसे 'मिजुहोक' कहा जाता है। इसके बाद घर के अंदर जाते समय पहले दाएं पैर अंदर रखते हैं। इसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा जापान में नए घर में प्रवेश करने से पहले कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं।
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मेक्सिको में कैसे किया जाता है गृह प्रवेश?
मेक्सिको में गृह प्रवेश को 'फ्रेश होम' कहा जाता है। यहां यह समारोह बहुत ही रंगीन और उत्साहपूर्ण होता है। नए घर में प्रवेश करते समय लोग एक लाल रिबन बांधते हैं, जिसे वे मुख्य दरवाजे पर लटकाते हैं। इसे शुभ माना जाता है और इसे भाग्य लाने वाला माना जाता है। इसके अलावा मेक्सिको में नए घर में प्रवेश करने से पहले कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जैसे पूजा-पाठ आदि।
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चीन में कैसे मनाया होता है गृह प्रवेश?
चीन में गृह प्रवेश को 'झोंग लिओ' कहा जाता है। यहां यह समारोह पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है। नए घर में प्रवेश करने से पहले लोग एक छोटी-सी पूजा करते हैं, जिसमें आग जलाकर उसकी धूप अपने घर में फैलाते हैं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा आए। इसके अलावा घर के अंदर जाते समय पहले दाएं पैर अंदर रखते हैं, ताकि घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आए।