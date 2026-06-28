विभिन्न संस्कृतियों के गृह प्रवेश

घर खरीदने के बाद गृह प्रवेश का जश्न ऐसे मनाते हैं अलग-अलग संस्कृति के लोग

लेखन सयाली 03:30 pm Jun 28, 202603:30 pm

क्या है खबर?

गृह प्रवेश का जश्न तब होता है जब लोग अपने नए घर में प्रवेश करते हैं। यह एक खास समारोह होता है, जिसके दौरान घर की पूजा करना और पार्टी करना शामिल होता है। यह समारोह अलग-अलग संस्कृतियों और देशों में अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियों में गृह प्रवेश के समारोह आयोजित किए जाते हैं और उनके पीछे की परंपराएं क्या हैं।