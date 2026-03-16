गर्मी मूड को कैसे कर सकती है प्रभावित? जानिए 5 हैरान करने वाले प्रभाव

गर्मियों में तापमान बढ़ने से न सिर्फ शारीरिक सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि यह आपके मूड को भी प्रभावित कर सकता है। इस मौसम में बढ़ती उमस और गर्मी के कारण चिड़चिड़ापन और उदासी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसकी वजह से गुस्सा भी काफी बढ़ सकता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे गर्मी आपके मूड को प्रभावित कर सकती है और इससे कैसे निपटा जा सकता है।

#1 बढ़ सकता है चिड़चिड़ापन गर्मियों में बढ़ती उमस और गर्मी के कारण लोग अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब बाहर का मौसम गर्म होता है तो शरीर को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इसके अलावा बिजली न होने पर पंखा या कूलर भी नहीं चल पाता, जिससे चिड़चिड़ापन और बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए ठंडे स्थान पर रहें और शरीर को तरल पदार्थों से हाइड्रेट रखें।

#2 नींद में कमी गर्मी के कारण नींद भी प्रभावित होती है। जब रात में भी तापमान ज्यादा रहता है तो सोना मुश्किल हो जाता है। इसके चलते अगले दिन थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अच्छी नींद न मिलने से मानसिक सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इससे आपका मूड खराब हो सकता है और आप सुस्ती महसूस कर सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए कूलर या ठंडी हवा वाले साधनों का उपयोग करें।

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#3 ऊर्जा स्तर में कमी गर्मी के कारण ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। जब शरीर को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो शरीर थका हुआ महसूस करता है। इससे काम करने की क्षमता भी घट जाती है और आप सुस्ती महसूस करते हैं। इसके अलावा गर्मी के कारण भूख भी कम लगती है, जिससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। इस समस्या से निपटने के लिए ठंडे स्थान पर रहें और शरीर को तरल पदार्थों से हाइड्रेट रखें।

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#4 बढ़ता है उदासी का खतरा गर्मी के कारण उदासी का खतरा भी बढ़ जाता है। जब लोग लंबे समय तक गर्मी में रहते हैं तो उनमें उदासी होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा गर्मी के कारण मानसिक सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति उदास महसूस करता है। इससे मूड खराब हो सकता है और व्यक्ति सुस्ती महसूस कर सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए ठंडे स्थान पर रहें और शरीर को तरल पदार्थों से हाइड्रेट रखें।