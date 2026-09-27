सेब के बीज का तेल बालों के लिए होता है काफी फायदेमंद, जानिए कैसे

रूसी एक आम समस्या है, जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। सेब के बीज का तेल रूसी को कम करने में मदद करता है।

इसमें फंगल विरोधी गुण होते हैं, जो रूसी पैदा करने वाले फंगस को खत्म करते हैं। यह तेल सिर की त्वचा की गहराई तक पहुंचता है और उसे नमी देता है, जिससे खुजली और सूखापन कम होता है।

नियमित उपयोग से आपके बाल स्वस्थ और चमकदार बनते हैं, जिससे रूसी की समस्या भी कम होती है।