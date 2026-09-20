दिमाग की सेहत के लिए एरोबिक्स

क्या एरोबिक्स से दिमाग की सेहत पर पड़ता है सकारात्मक प्रभाव? जानिए सही जानकारी

लेखन सयाली 02:41 pm Sep 20, 202602:41 pm

क्या है खबर?

एरोबिक्स एक प्रकार की शारीरिक गतिविधि है, जो दिल और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। यह एक्सरसाइज न केवल शारीरिक सेहत के लिए, बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी फायदेमंद है। एरोबिक्स के दौरान शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो तनाव को कम करता है और मन को खुश रखता है। आइए जानते हैं कि एरोबिक्स से दिमाग की सेहत पर क्या-क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।