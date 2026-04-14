नारियल के तेल का इस्तेमाल करके घर के कामों को बनाएं आसान, जानिए 5 तरीके

आमतौर पर नारियल के तेल का इस्तेमाल सेहत और त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके घर के कई छोटे-मोटे कामों को भी आसान बना सकता है? इस लेख में हम आपको नारियल के तेल के कुछ अनोखे उपयोगों के बारे में बताएंगे, जो शायद आपको पहले नहीं पता थे। इन उपयोगों से आपका घर चमकदार और खुशबूदार बना रहेगा।

#1 लकड़ी के फर्नीचर को नया बनाएं लकड़ी के फर्नीचर अक्सर समय के साथ फीका पड़ जाता है और उसमें खरोंच आ जाती हैं। नारियल का तेल एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। एक साफ कपड़े पर थोड़ा-सा नारियल का तेल लें और उसे धीरे-धीरे लकड़ी पर लगाएं। इससे न केवल फर्नीचर की चमक वापस आएगी, बल्कि खरोंचें भी कम हो जाएंगी। इसके अलावा यह लकड़ी को नमी भी देगा, जिससे वह सूखा नहीं होगा और लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा।

#2 दरवाजों और खिड़कियों के जंग को हटाएं अगर आपके घर के दरवाजे या खिड़कियां जंग से खराब हो गए हैं तो नारियल का तेल इस समस्या का भी समाधान कर सकता है। एक सूती कपड़े पर थोड़ा-सा नारियल का तेल लगाकर उसे जंग लगी जगह पर रगड़ें। इससे जंग आसानी से हट जाएगी और दरवाजे-खिड़कियां फिर से नए जैसे दिखेंगे। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाने से आपके दरवाजे और खिड़कियां लंबे समय तक सही रहेंगे और उनकी मरम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Advertisement

#3 रसोई के बर्तनों को साफ करें रसोई के बर्तन, खासकर स्टेनलेस स्टील वाले, जल्दी ही गंदे हो जाते हैं और उन्हें साफ करना मुश्किल हो जाता है। नारियल का तेल इस काम को आसान बना सकता है। एक गीले स्पंज पर थोड़ा-सा नारियल का तेल डालकर उससे बर्तनों को रगड़ें, फिर साफ पानी से धो लें। इससे बर्तन नए जैसे दिखेंगे और उनकी चमक बरकरार रहेगी। इसके अलावा नारियल का तेल बर्तनों को जंग लगने से भी बचाता है।

Advertisement

#4 फर्श की चमक बढ़ाएं फर्श की सफाई करने के बाद अगर उस पर थोड़ा-सा नारियल का तेल लगाया जाए तो उसकी चमक बढ़ जाती है। इसके लिए एक साफ कपड़े पर थोड़ा-सा नारियल का तेल लें और उसे फर्श पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे फर्श की गंदगी हट जाएगी और उसकी चमक भी बढ़ जाएगी। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाने से आपके फर्श की देखभाल अच्छी तरह से होती रहेगी और वह लंबे समय तक नया जैसा दिखेगा।