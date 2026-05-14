हिमाचल प्रदेश में हैं ये 5 शानदार हनीमून डेस्टिनेशन, बन सकती हैं आपकी पसंदीदा जगह

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे-भरे जंगल और शांत झीलें इसे हनीमून के लिए आदर्श बनाते हैं। अगर आप अपने जीवनसाथी के साथ कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश के इन 5 हनीमून डेस्टिनेशन पर जरूर जाएं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपके हनीमून को खास बना देंगे।

#1 मनाली मनाली हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख हनीमून डेस्टिनेशन है। यह जगह अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे-भरे जंगलों और ब्यास नदी के किनारे स्थित होने के कारण बेहद आकर्षक है। यहां आप पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और ट्रेकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा मनाली में हिडिम्बा देवी मंदिर, सोलंग वैली और रोहतांग पास जैसे कई देखने लायक स्थान भी हैं, जो आपके सफर को यादगार बना सकते हैं।

#2 शिमला शिमला को 'पहाड़ियों की रानी' कहा जाता है और यह भी एक लोकप्रिय हनीमून डेस्टिनेशन है। यहां की ठंडी हवा, खूबसूरत नजारे और पुराने समय की इमारतें इसे खास बनाती हैं। यहां आप मॉल रोड पर घूम सकते हैं, जाखू मंदिर जा सकते हैं या फिर चर्च देख सकते हैं। शिमला में आप अपने जीवनसाथी के साथ शांति और सुकून के पल बिता सकते हैं।

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#3 धर्मशाला धर्मशाला तिब्बती संस्कृति का केंद्र माना जाता है और यह भी एक अच्छा हनीमून डेस्टिनेशन हो सकता है। यहां आप दलाई लामा का निवास स्थान देख सकते हैं, तिब्बती बौद्ध संस्कृति को समझ सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा धर्मशाला में मैक्लोडगंज, भागसू झरना और कांगड़ा किला जैसे देखने लायक स्थान भी हैं, जो आपके सफर को यादगार बना सकते हैं।

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#4 कुल्लू घाटी कुल्लू घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है और यह भी एक आदर्श हनीमून डेस्टिनेशन हो सकता है। यहां आप पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और ट्रेकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। कुल्लू घाटी में आप अपने जीवनसाथी के साथ शांति और सुकून के पल बिता सकते हैं। इसके अलावा यहां की हरियाली और शांत माहौल आपके सफर को और भी खास बना देंगे।