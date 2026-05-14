कपल्स के लिए बेहतरीन हैं ये 5 हनीमून जगहें, बजट में है यात्रा

हनीमून का समय एक नई जोड़ी के लिए खास होता है। इस दौरान यात्रा करना और नए अनुभव साझा करना बहुत ही रोमांचक होता है। अगर आप कपल्स हैं और बजट में रहकर हनीमून मनाना चाहते हैं तो भारत में कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप अपने साथी के साथ समय बिता सकते हैं। आइए हम आपको 5 ऐसी हनीमून के लिए जगहों के बारे में बताते हैं, जहां घूमना-फिरना आपको महंगा नहीं पड़ेगा।

#1 गोवा गोवा अपने समुद्र तटों, नाइटलाइफ और स्वादिष्ट भोजन के लिए जाना जाता है। यहां आप अपने साथी के साथ आराम कर सकते हैं और खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। गोवा में कई सस्ते होटल और ठहरने के स्थान उपलब्ध हैं, जो आपके बजट में फिट बैठते हैं। यहां आप समुद्र तट पर समय बिता सकते हैं, पानी की खेल गतिविधियों का मजा ले सकते हैं और स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं।

#2 मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली एक पहाड़ी स्थल है, जहां आप ठंडे मौसम का आनंद ले सकते हैं। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां और हरे-भरे जंगल इसे एक आदर्श हनीमून स्थल बनाते हैं। मनाली में कई सस्ते लॉज और गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं, जहां आप आराम से रह सकते हैं। यहां आप पैराग्लाइडिंग, रोपवे की सवारी और पहाड़ों पर चढ़ाई जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं।

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#3 उदयपुर राजस्थान का उदयपुर अपनी झीलों और महलों के लिए मशहूर है। यहां आकर आपको राजसी संस्कृति का अनुभव मिलेगा। उदयपुर में कई सस्ते होटल विकल्प उपलब्ध हैं, जो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे। यहां की झीलें और महल आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। इसके अलावा आप यहां की स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं। उदयपुर में आप नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं और शहर के खूबसूरत दृश्यों का लुत्फ उठा सकते हैं।

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#4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा स्थान है, जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। यहां की सफेद रेत वाले समुद्र तट और नीला पानी आपके हनीमून को खास बना देंगे। यहां पर भी कई सस्ते होटल विकल्प मौजूद हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आप पानी के नीचे की दुनिया का अनुभव कर सकते हैं और समुद्र के किनारे पर समय बिता सकते हैं।