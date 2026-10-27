खांसी के इलाज के लिए शहद

खांसी का इलाज बन सकता है शहद, लेकिन इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

लेखन अंजली 03:06 pm Oct 27, 202603:06 pm

क्या है खबर?

खांसी एक आम समस्या है, जिससे हर कोई कभी न कभी गुजरता है। इसे दूर करने के लिए कई लोग शहद का सेवन करते हैं। शहद में कीटाणुओं को रोकने वाले और शरीर के लिए फायदेमंद गुण होते हैं, जो खांसी को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, शहद का उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि खांसी के लिए शहद का इस्तेमाल करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।