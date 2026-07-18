वजन घटाने के लिए शहद और गर्म पानी पीना

क्या वजन घटाने के लिए रोजाना सुबह गर्म पानी में शहद मिलाकर पीना है वाकई फायदेमंद?

लेखन सयाली 01:48 pm Jul 18, 202601:48 pm

क्या है खबर?

वजन घटाने के लिए कई लोग सुबह खाली पेट गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने की सलाह देते हैं। यह माना जाता है कि यह आदत शरीर की ऊर्जा को बढ़ावा देती है और शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करती है। हालांकि, क्या यह सच में प्रभावी है? इस लेख में हम इस आदत के पीछे के तथ्यों और मिथकों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई इसमें कोई वैज्ञानिक आधार है।