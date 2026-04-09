त्योहारों के दौरान घर पर बनाएं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, आसान है रेसिपी

त्योहारों में हर कोई अपने घर को मेहमानों से भरा हुआ देखना चाहता है। त्योहारों पर घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है और ऐसे में हर कोई अपने मेहमानों को खास महसूस करवाने के लिए उनके लिए तरह-तरह की मिठाइयां बनाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जो स्वादिष्ट के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1 पिस्ता बर्फी सबसे पहले एक पैन में काजू और बादाम को हल्का सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें पिसे हुए पिस्ते डालकर भूनें। अब एक अन्य पैन में चीनी और पानी को 5 मिनट तक पकाएं, फिर इसमें इलायची का पाउडर मिलाएं। इसके बाद काजू, बादाम और पिस्ते का मिश्रण इसमें डालकर मिलाएं और इस मिश्रण को घी से चिकनी की गई थाली में फैलाएं। जब बर्फी ठंडी हो जाए तो इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें।

#2 नारियल के लड्डू सबसे पहले एक पैन में दूध को गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर इसमें कदूकस किया हुआ सूखा नारियल डालें और अच्छी तरह से पकाएं। अब इसमें पिसी हुई चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और गैस बंद कर दें। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा होने दें, फिर इसके छोटे-छोटे लड्डू बनाकर परोसें। आप चाहें तो इन लड्डुओं को फ्रिज में रखकर ठंडा-ठंडा परोस सकते हैं।

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#3 चावल की खीर सबसे पहले चावल को धोकर 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें, फिर पानी से चावल निकालकर उन्हें एक पैन में थोड़ा-सा दूध के साथ डालें और धीमी आंच पर पकाएं। जब चावल नरम हो जाएं तो उसमें चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं, फिर इसमें इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। अब इस मिश्रण को 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद खीर को ठंडा करके परोसें।

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#4 बादाम की बर्फी सबसे पहले बादाम को पानी में भिगोकर पीस लें, फिर एक पैन में बादाम का पेस्ट, दूध और चीनी डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं और जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसमें घी और इलायची का पाउडर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को घी से चिकनी की एक थाली में फैलाएं और ठंडा होने दें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें।