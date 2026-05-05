बारिश का मजा बढ़ा देते हैं पकौड़े, जानिए इन्हें घर पर बनाने के तरीके

मानसून में पकौड़े का आनंद लेना कौन नहीं चाहता? ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इन्हें घर पर बनाना भी आसान है। आज हम आपको विभिन्न तरह के खास पकौड़ों की विधि बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इन पकौड़ों को आप चाय या कॉफी के साथ परोस सकते हैं। आइए इन बेहतरीन पकौड़ों की रेसिपी जानते हैं।

#1 पालक के पकौड़े पालक के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले पालक की पत्तियों को धोकर काट लें, फिर एक बड़े बर्तन में बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अजवाइन मिलाकर इसमें पानी डालें ताकि घोल तैयार हो जाए। अब इसमें कटे हुए पालक डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस घोल को छोटे-छोटे चम्मच से गर्म तेल में डालकर सुनहरा होने तक तलें। गर्मागर्म पकौड़ों को इमली की चटनी और पुदीने की चटनी के साथ परोसें।

#2 पनीर के पकोड़े पनीर के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक बर्तन में बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अजवाइन मिलाकर इसमें पानी डालें ताकि घोल तैयार हो जाए। इसके बाद इस घोल में पनीर के टुकड़ों को डुबोकर गर्म तेल में तलें जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। गर्मागर्म पकोड़े चटनी या सॉस के साथ परोसें।

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#3 हरी मिर्च के पकोड़े हरी मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले लंबी हरी मिर्च लें और उन्हें बीच से काट लें, लेकिन पूरी तरह से न काटें ताकि उनमें भरने की जगह रहे। अब एक बर्तन में बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अजवाइन मिलाकर इसमें पानी डालें ताकि घोल तैयार हो जाएं। इसके बाद इस घोल में कटी हुई मिर्च को डुबोकर गर्म तेल में तलें जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग की न हो जाएं।

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