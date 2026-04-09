डिटॉक्स के लिए फायदेमंद हैं ये 5 जूस, जानिए रेसिपी

डिटॉक्स एक प्रक्रिया है, जिससे शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया शरीर को साफ करने और स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। डिटॉक्स के दौरान कुछ खास पेय, जैसे जूस का सेवन किया जाता है, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे जूस की रेसिपी बताते हैं, जो डिटॉक्स के लिए बेहतरीन हैं।

#1 गाजर, सेब और अदरक का जूस यह जूस बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर सेब को भी इसी तरह काट लें। अब इन टुकड़ों को जूसर में डालकर अच्छी तरह पीस लें। इसके बाद अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े भी जूसर में डालें और फिर से पीसें। इस जूस को छानकर गिलास में डालें और ऊपर से नींबू का रस निचोड़कर पिएं। यह जूस न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।

#2 खीरे, पुदीने और नींबू का जूस खीरे, पुदीने और नींबू का जूस बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर पुदीने की पत्तियों को धोकर अलग रख लें। अब इन दोनों सामग्रियों को जूसर में डालकर अच्छी तरह पीस लें। इसके बाद नींबू का रस निचोड़कर उसमें मिलाएं। इस जूस को छानकर गिलास में डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह जूस ताजगी देने के साथ-साथ शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है।

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#3 पालक, खीरा और सेब का जूस पालक, खीरा और सेब का जूस बनाने के लिए सबसे पहले पालक की पत्तियों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब खीरे को भी इसी तरह काट लें। सेब को भी छोटे टुकड़ों में काट लें। इन सभी सामग्रियों को जूसर में डालकर अच्छी तरह पीस लें। इसके बाद इस मिश्रण को छानकर गिलास में डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह जूस विटामिन और खनिज से भरपूर होता है, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं।

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#4 टमाटर, अजवाइन और नमक का जूस टमाटर, अजवाइन और नमक का जूस बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अजवाइन को भी इसी तरह काट लें। अब इन दोनों सामग्रियों को जूसर में डालकर अच्छी तरह पीस लें। इसके बाद नमक मिलाएं, फिर इस मिश्रण को छानकर गिलास में डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह जूस पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है।