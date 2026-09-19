घर पर इडली का बैटर खट्टा होकर फूल नहीं रहा? ये गलतियां हो सकती हैं कारण
क्या है खबर?
इडली एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है। यह दक्षिण भारत के प्रमुख व्यंजनों में से एक है। इसे बनाने के लिए चावल और उड़द की दाल का बैटर तैयार किया जाता है, जो खट्टा और फूला हुआ होना चाहिए। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि बैटर खट्टा नहीं होता या फिर सही से फूल नहीं पाता। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताते हैं, जिनकी वजह से बैटर खट्टा नहीं हो पाता है।
#1
बैटर में अधिक नमक होना
बैटर में नमक का अधिक होना भी एक कारण हो सकता है, जो इडली के बैटर के फूलने में बाधा डाल सकता है। दरअसल, नमक बैटर को सुखा देता है, जिससे वह फुलकर नहीं उठ पाता है।
इसलिए, इडली का बैटर बनाते समय इसमें नमक की सही मात्रा का इस्तेमाल करें। साथ ही बैटर में कम से कम 2 से 3 चम्मच नमक डालें, फिर इसे गर्म जगह पर रखें।
#2
बैटर को ठीक से न मिलाना
बैटर को ठीक से न मिलाना भी इडली के फूलने को प्रभावित कर सकता है। अगर आप बैटर को ठीक से नहीं मिलाएंगे तो इसमें हवा नहीं जाएगी और यह फूलेगा नहीं।
इसके लिए सबसे पहले दाल और चावल को पानी में भिगोएं, फिर इन्हें दरदरा पीसकर एक बर्तन में डालें। इसके बाद बैटर को हाथ से अच्छे से मिलाएं।
इससे इसमें हवा जाएगी और यह खट्टा और फूला हुआ बनेगा।
#3
बैटर को ज्यादा समय तक बाहर रखना
बैटर को ज्यादा समय तक बाहर रखने से भी वह खराब हो सकता है या उसमें बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, जो इसके फूलने को प्रभावित कर सकते हैं।
इसलिए, बैटर को हमेशा कमरे के तापमान पर रखें और अगर आप इसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रखें। साथ ही बैटर को 8 से 12 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रखें, ताकि यह फूला हुआ और खट्टा हो जाए।
#4
दाल और चावल का सही अनुपात न होना
दाल और चावल का सही अनुपात इडली के स्वाद और बनावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप दाल और चावल को गलत अनुपात में मिलाएंगे तो इससे बैटर की बनावट खराब हो सकती है और यह खट्टा भी नहीं होगा।
इसलिए, इडली के बैटर के लिए हमेशा 1:3 के अनुपात में दाल और चावल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दाल और चावल को 8-10 घंटे तक पानी में भिगोकर रखने के बाद ही इन्हें पीसें।
#5
गर्म जगह पर बैटर न रखना
बैटर को फुलाने के लिए गर्म जगह की जरूरत होती है, इसलिए इसे गर्म जगह पर रखें, ताकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया सक्रिय हो सकें और यह फूले। हालांकि, बैटर को बहुत गर्म जगह पर रखने से बचें, क्योंकि इससे बैक्टीरिया मर सकते हैं और बैटर खराब हो सकता है।
बैटर को फुलाने के लिए इसे गर्म जगह पर रखें, जहां का तापमान सामान्य हो। इस तरह आप स्वादिष्ट और फूली हुई इडली का आनंद ले सकते हैं।