इडली का बैटर न फूलने की वजह

घर पर इडली का बैटर खट्टा होकर फूल नहीं रहा? ये गलतियां हो सकती हैं कारण

लेखन सयाली 01:57 pm Sep 19, 202601:57 pm

क्या है खबर?

इडली एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है। यह दक्षिण भारत के प्रमुख व्यंजनों में से एक है। इसे बनाने के लिए चावल और उड़द की दाल का बैटर तैयार किया जाता है, जो खट्टा और फूला हुआ होना चाहिए। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि बैटर खट्टा नहीं होता या फिर सही से फूल नहीं पाता। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बताते हैं, जिनकी वजह से बैटर खट्टा नहीं हो पाता है।