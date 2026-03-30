बाजार में मिलने वाले पेय की जगह बनाएं ये 5 पेय, स्वास्थ्य के लिए है बेहतर

गर्मियों में ठंडे-ठंडे पेय पीने का मजा ही कुछ अलग है। हालांकि, अगर आप इन पेय को खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो इनमें मौजूद अप्राकृतिक रंग और फ्लेवर सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसे में क्यों न घर पर ही कुछ स्वादिष्ट पेय बनाए जाएं, जो न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं।

#1 आम पन्ना आम पन्ना एक स्वादिष्ट पेय है, जो पेट को ठंडक देने के साथ-साथ पाचन को सही रखने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसमें काला नमक, भुना जीरा पाउडर, अदरक का पाउडर, पुदीने का पाउडर, नींबू का रस और पानी मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इस मिश्रण को पानी और बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें।

#2 बेल का शरबत यह पेय बेल के गूदे से बनाया जाता है, जो पेट को ठंडक देने के साथ-साथ पाचन को सही रखने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेल के गूदे को मिक्सी में पीस लें, फिर इसको एक जग में छानकर इसमें पुदीने की पत्तियां, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, नींबू का रस, शक्कर और पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें।

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#3 आम और तुलसी का पंचांग आम और तुलसी का पंचांग एक ऐसा पेय है, जो शरीर को साफ करने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आम के गूदे को मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें तुलसी के पत्ते, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, नींबू का रस और पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें।

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#4 तरबूज का शरबत तरबूज का शरबत एक ऐसा पेय है, जो शरीर को साफ करने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज के गूदे को मिक्सी में पीस लें, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, नींबू का रस और पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को बर्फ के टुकड़ों के साथ परोसें।