ब्लूबेरी का स्वाद पसंद है तो बनाकर खाएं इस बेरी के ये स्वादिष्ट डेजर्ट
क्या है खबर?
ब्लूबेरी एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-K और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर आप ब्लूबेरी के शौकीन हैं तो यकीनन आपको इससे घर पर बनाए जाने वाले डेजर्ट भी पसंद आएंगे। आइए आज हम आपको घर पर बनाए जाने वाले कुछ स्वादिष्ट ब्लूबेरी डेजर्ट की रेसिपी बताते हैं।
#1
ब्लूबेरी मूस
ब्लूबेरी मूस बनाने के लिए सबसे पहले ताजा ब्लूबेरी को मिक्सर में पीसें और उसे छानकर उसका रस निकाल लें। फिर एक बर्तन में क्रीम को फेंटें, जब तक वह हल्की और फूली-फूली न हो जाए, फिर इसमें चीनी मिलाएं।
अब इसमें ब्लूबेरी का रस मिलाकर धीरे-धीरे मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें।
यह मूस न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।
#2
ब्लूबेरी पाई
ब्लूबेरी पाई बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, मक्खन और नमक मिलाकर आटा गूंथ लें। इसे बेलकर पाई डिश में अच्छी तरह फैला दें।
अब एक पैन में चीनी, पानी और ब्लूबेरी को पकाएं, जब तक कि वे गाढ़ी चाशनी न बन जाएं।
इस मिश्रण को ठंडा करके पहले से बने आटे पर डालें और 180 डिग्री पर 30 मिनट बेक करें। ठंडा होने पर इस स्वादिष्ट पाई का आनंद लें।
#3
ब्लूबेरी आइसक्रीम
घर पर ब्लूबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले दूध, क्रीम, चीनी और ब्लूबेरी को मिक्सर में पीस लें। इस मिश्रण को एक डिब्बे में डालें और फ्रीजर में जमने रखें।
हर 30 मिनट पर इसे निकालकर अच्छी तरह फेंटें, ताकि इसमें हवा भर सके और इसका टेक्सचर क्रीमी बने। लगभग 4-5 घंटे बाद आपकी ब्लूबेरी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी।
इसे ठंडा-ठंडा परोसें, ऊपर से ताजा ब्लूबेरी डालें और इसका आनंद लें।
#4
ब्लूबेरी पैनकेक
सबसे पहले मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और चीनी मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें। इसमें दूध और पिघला हुआ मक्खन डालकर गाढ़ा घोल बनाएं।
अब ताजा ब्लूबेरी डालें और हल्का-हल्का मिलाएं, ताकि फल टूट न जाएं। एक तवे पर थोड़ा-सा तेल गर्म करें, फिर इस पर तैयार घोल डालें और दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेंक लें।
गर्मा-गर्म पैनकेक पर थोड़ा शहद या मेपल सिरप डालकर परोसें।