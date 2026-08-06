ब्लूबेरी का स्वाद पसंद है तो बनाकर खाएं इस बेरी के ये स्वादिष्ट डेजर्ट

ब्लूबेरी मूस बनाने के लिए सबसे पहले ताजा ब्लूबेरी को मिक्सर में पीसें और उसे छानकर उसका रस निकाल लें। फिर एक बर्तन में क्रीम को फेंटें, जब तक वह हल्की और फूली-फूली न हो जाए, फिर इसमें चीनी मिलाएं।

अब इसमें ब्लूबेरी का रस मिलाकर धीरे-धीरे मिलाएं। इस मिश्रण को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें।

यह मूस न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता।