बिना किसी एक्सरसाइज सामान के घर पर आसानी से कर सकते हैं ये 5 एक्सरसाइज

घर पर बिना किसी विशेष सामान के भी आप फिट रह सकते हैं। इसके लिए आपको बस सही एक्सरसाइज की जरूरत होती है, जो आपके शरीर को मजबूती और तंदुरुस्ती प्रदान कर सकती है। इन एक्सरसाइज को करने के लिए न तो किसी खास उपकरण की जरूरत होती है और न ही किसी खास जगह की। इन्हें आप अपने घर के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। आइए आज हम आपको इन एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं।

#1 पुश-अप्स पुश-अप्स एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को मजबूत बनाती है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े होकर हाथों को जमीन पर रखें और पैरों को पीछे की ओर सीधा करें। अब शरीर को नीचे ले जाकर छाती को जमीन के करीब लाएं, फिर वापस ऊपर की ओर धकेलें। यह एक्सरसाइज आपके कंधों, छाती और हाथों को मजबूत बनाती है। इसे नियमित रूप से करने से आपकी ताकत और सहनशक्ति में सुधार होगा।

#2 स्क्वाट्स स्क्वाट्स आपके पैरों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। इसे करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर फैलाकर खड़े हो जाएं, फिर घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे बैठें जैसे कि कुर्सी पर बैठ रहे हों। इसके बाद धीरे-धीरे नीचे की ओर झुकें, फिर वापस ऊपर आएं। यह एक्सरसाइज आपके नितंबों, जांघों और पिंडलियों को मजबूत बनाती है। इसे रोजाना करने से आपके पैरों की ताकत और सहनशक्ति में सुधार होगा।

#3 प्लैंक प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो आपके पूरे शरीर को चुनौती देती है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, फिर अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखें और पंजों पर टिका कर शरीर को सीधा रखें। इस स्थिति में जितना संभव हो सके उतनी देर तक रूकें। प्लैंक आपकी पीठ, पेट और कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसे नियमित रूप से करने से आपकी सहनशक्ति में सुधार होगा।

#4 लंज लंज आपके पैरों और कूल्हों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करती है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर एक पैर को आगे बढ़ाएं और दूसरे पैर को पीछे खींचें। अब घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर आएं, फिर वापस ऊपर आएं। इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से बराबर करें ताकि दोनों तरफ की मांसपेशियां समान रूप से विकसित हों। इससे आपके नितंबों, जांघों और पिंडलियों की ताकत बढ़ेगी।