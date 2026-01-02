संयुक्त परिवार के लिए घर सजाने के 5 बेहतरीन तरीके, आजमाएं

आजकल के समय में संयुक्त परिवारों को एक साथ रखना एक चुनौती बन गई है। बच्चों की देखभाल से लेकर बुजुर्गों की देखभाल तक, सब कुछ एक साथ करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में घर को इस तरह से सजाना और व्यवस्थित करना जरूरी हो जाता है कि हर सदस्य को अपना अलग स्पेस मिल सके। आइए कुछ ऐसे तरीके जानते हैं, जिनसे आप अपने घर को सजाकर हर किसी की जरूरतों का ध्यान रख सकते हैं।

#1 पारिवारिक बैठक के लिए एक बड़ा कमरा चुनें पारिवारिक बैठक के लिए एक बड़ा कमरा चुनें, जिसमें सभी सदस्य आराम से बैठ सकें। इस कमरे में एक बड़ा सोफा सेट, टेबल और कुर्सियां रखें ताकि सब मिलकर समय बिता सकें। इसके अलावा इस कमरे को सजाने के लिए पारिवारिक फोटो फ्रेम्स, पौधे और अन्य सजावटी चीजें रखें, जिससे यह जगह और भी आकर्षक लगे। इस तरह का सेटअप न केवल आरामदायक होगा बल्कि पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत बनाएगा।

#2 रसोई को व्यवस्थित रखें रसोई को व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है, खासकर जब परिवार बड़ा हो तो यहां काम करते समय हर चीज आसानी से मिलनी चाहिए। इसके लिए रसोई में अलग-अलग हिस्से बनाएं जैसे कि सब्जियों का हिस्सा, मसालों का हिस्सा आदि। इसके अलावा रसोई में अलमारियां और दराजों का उपयोग करें ताकि सामान सही जगह पर रखा रहे। साथ ही रसोई के उपकरणों को भी आसानी से पहुंचने वाली जगह पर रखें, जिससे खाना बनाते समय कोई परेशानी न हो।

Advertisement

#3 बेडरूम को अलग-अलग स्टाइल में सजाएं हर सदस्य के बेडरूम को अलग-अलग स्टाइल में सजाएं ताकि उनकी पसंद और जरूरतों के हिसाब से सब कुछ हो सके। उदाहरण के लिए बच्चों के कमरे में उनके पसंदीदा किरदारों की तस्वीरें लगाएं, वहीं बुजुर्गों के कमरे में आरामदायक फर्नीचर रखें। इसके अलावा हर कमरे में अलग-अलग रंगों का उपयोग करें जो वहां रहने वाले व्यक्ति की पसंद को दर्शाते हों। इस तरह न केवल कमरों की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि हर सदस्य को अपनी अलग पहचान भी मिलेगी।

Advertisement

#4 स्टोरेज स्पेस का ध्यान रखें बड़ा परिवार होने पर सामान रखने की जगह का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए अलमारियां, दराजें और बक्से आदि का उपयोग करें ताकि सभी सामान सही तरीके से रखे जा सकें। इसके अलावा छोटे-छोटे बक्से भी बना सकते हैं, जिनमें छोटे-मोटे सामान जैसे चाबियां, रिमोट कंट्रोल आदि रखे जा सकें। इस तरह न केवल घर की व्यवस्था बनी रहेगी बल्कि हर सदस्य को अपनी चीजें ढूंढने में भी आसानी होगी।