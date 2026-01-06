अदरक से घर पर आसानी से किए जा सकते हैं ये 5 काम, जानें कैसे

अदरक एक ऐसा मसाला है, जो हर घर में मिलता है। आमतौर पर अदरक का उपयोग खाने और पीने की चीजों में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदरक का इस्तेमाल घर के कई छोटे-बड़े कामों को आसान बनाने के लिए भी किया जा सकता है? इस लेख में हम आपको अदरक से जुड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे, जो आपके रोजमर्रा के कामों को और भी आसान बना देंगे।

#1 कपड़ों से बदबू हटाने का तरीका कपड़ों से बदबू हटाने के लिए अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके कपड़े लंबे समय तक अलमारी में रहने के बाद भी बदबूदार लगते हैं तो एक छोटे से टुकड़े को घिसकर उसके पानी को कपड़ों पर छिड़क दें और कुछ देर धूप में सुखा दें। इससे कपड़ों की बदबू दूर हो जाएगी और वे ताजे महकेंगे। यह तरीका खासतौर पर बारिश के मौसम में बहुत काम आता है।

#2 दांतों की सफाई के लिए करें इस्तेमाल अदरक का इस्तेमाल दांतों की सफाई के लिए भी किया जा सकता है। एक छोटे से टुकड़े को चबाने से मुंह की गंदगी साफ होती है और मुंह की बदबू भी दूर होती है। अदरक में मौजूद गुण मुंह के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो धूम्रपान करते हैं या जिनके मुंह में बदबू होती है।

#3 कीड़े-मकोड़े भगाने का तरीका बगीचे या घर में कीड़े-मकोड़े होने पर अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक के कुछ टुकड़ों को पानी में उबालकर उसका रस निकाल लें और इसे छिड़काव की बोतल में भर लें। इस रस को उन जगहों पर छिड़कें, जहां कीड़े-मकोड़े होते हैं। अदरक की गंध कीड़े-मकोड़ों को पसंद नहीं आती, इसलिए वे इससे दूर भाग जाते हैं। यह तरीका खासतौर पर बगीचे के लिए बहुत असरदार है क्योंकि यह पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता।

#4 गले की खराश के लिए असरदार है अदरक गले की खराश होने पर अदरक का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। अदरक की चाय पीने या अदरक का रस निकालकर पीने से गले की सूजन कम होती है और राहत मिलती है। अदरक में मौजूद गुण गले की जलन को कम करने में मदद करते हैं। यह तरीका खासतौर पर सर्दियों में बहुत काम आता है जब ठंड के कारण गले में खराश हो जाती है।