हाथों में दर्द हो तो अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, जल्द मिलेगा आराम

हाथों में दर्द एक आम समस्या है, जो कई कारणों से हो सकती है। यह समस्या अधिक काम करने, गलत तरीके से उठने-बैठने या किसी चोट के कारण हो सकती है। इस लेख में हम कुछ असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप अपने हाथों के दर्द को कम कर सकते हैं और आराम पा सकते हैं। इन नुस्खों को अपनाकर आप अपने हाथों की देखभाल कर सकते हैं और दर्द से राहत पा सकते हैं।

#1 गर्म पानी की सिकाई का करें उपयोग हाथों के दर्द को कम करने का एक पुराना और असरदार तरीका है गर्म पानी की सिकाई करना। इसके लिए आप एक गर्म पानी की बोतल या फिर गरम पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे दर्द वाले हिस्से पर 15-20 मिनट तक रखें। यह रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और दर्द को कम करता है। ध्यान रखें कि गर्म सिकाई करते समय तापमान इतना हो कि त्वचा जल न जाए। दिन में 2-3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं।

#2 हल्दी और दूध का पेस्ट लगाएं हल्दी में खास तत्व होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। दूध में भी कई जरूरी चीजें होती हैं, जो दर्द को कम करने में मदद करती हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर को थोड़ा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे दर्द वाले हिस्से पर लगाएं। इसे 30 मिनट तक सूखने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। यह पेस्ट त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और दर्द को कम करने में मदद करता है।

#3 नींबू का रस पीएं नींबू का रस विटामिन से भरपूर होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है और दर्द को कम करने में मदद करता है। रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़े और पीएं। इससे न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी बल्कि हाथों के दर्द में भी राहत मिलेगी। इसके अलावा नींबू का सेवन आपके शरीर की सफाई प्रक्रिया में भी मदद करता है और आपको ऊर्जा प्रदान करता है।

#4 अदरक का रस लगाएं अदरक एक प्राकृतिक दर्द निवारक है, जिसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। अदरक का रस निकालकर उसे दर्द वाले हिस्से पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। इसे 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। अदरक के पेस्ट को भी प्रभावित हिस्से पर लगाएं और 30 मिनट तक सूखने दें। यह प्रक्रिया दिन में 2-3 बार दोहराएं। अदरक के नियमित उपयोग से हाथों का दर्द कम होगा और आराम मिलेगा।