एसिडिटी की समस्या से राहत पाने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

खाने में मसालों का अधिक उपयोग, तनाव और गलत खान-पान आदि के कारण कई लोग एसिडिटी की समस्या से ग्रस्त हैं। यह समस्या कई असुविधाओं का कारण बन सकती है, जैसे सीने में जलन और पेट में जलन। इस समस्या से राहत पाने के लिए कई लोग दवा का सहारा लेते हैं, लेकिन आप चाहें तो कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर भी इससे राहत पा सकते हैं। आइए आज एसिडिटी के लिए पांच घरेलू नुस्खे जानते हैं।

#1 खाने में जीरे का करें उपयोग खाने में जीरे का उपयोग करने से एसिडिटी से राहत मिल सकती है। दरअसल, जीरा पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है और एसिडिटी को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लाभ के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच जीरे का पाउडर मिलाएं, फिर इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इस मिश्रण को छानकर पिएं। यह तरीका पेट के लिए फायदेमंद हो सकता है।

#2 गुनगुने पानी का करें सेवन पेट की एसिडिटी से राहत दिलाने में गुनगुने पानी का सेवन भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। इससे पाचन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। साथ ही इससे एसिडिटी की समस्या भी दूर हो सकती है। यह तरीका सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।

#3 दालचीनी का करें सेवन दालचीनी में मौजूद लाभकारी तत्व एसिडिटी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाएं, फिर इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इस मिश्रण को छानकर पिएं। दालचीनी के अन्य फायदे भी हैं, जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं।

#4 तुलसी के पत्तों का करें सेवन तुलसी के पत्तों का सेवन भी एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। यह पाचन को सुधारने के साथ-साथ पेट के जूस के उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। लाभ के लिए सुबह खाली पेट 5-6 तुलसी के पत्ते चबाएं या फिर एक गिलास गुनगुने पानी में 5-6 तुलसी के पत्ते डालकर इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसे छानकर पीएं।