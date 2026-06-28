घर को सजाने के लिए न अपनाएं ये 5 ट्रेंड, हो गए हैं काफी पुराने
क्या है खबर?
घर की सजावट के लिए कई लोग तरह-तरह के ट्रेंड अपनाते हैं। इनमें से कुछ ट्रेंड तो काफी समय से चलते आ रहे हैं और आज भी चलन में बने हुए हैं। हालांकि, कुछ ऐसे ट्रेंड भी हैं, जो अब पुराने हो चुके हैं। पुराने ट्रेंड को अपनाने से आपका घर बोरिंग लग सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पुराने सजावट के ट्रेंड के बारे में बताते हैं, जिनको अब अपनाने से घर काफी आउटडेटेड लग सकता है।
#1
दीवारों पर गहरे रंग का पेंट करना
गहरे रंग का पेंट एक समय पर काफी लोकप्रिय था, लेकिन अब लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। गहरे रंग की दीवारें कमरे को अंधेरा और उदास बना सकती हैं। इसके बजाय हल्के रंगों का चयन करें, जो कमरे को रोशनी दें और खुशमिजाज बनाएं। हल्के रंगों से आपका घर बड़ा और खुला महसूस होगा। इस तरह के रंग न केवल आंखों को सुकून देते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाते हैं।
#2
भारी और चमकदार पर्दे
भारी और चमकदार पर्दे भी अब पुराने हो गए हैं। ये पर्दे अब न तो देखने में अच्छे लगते हैं और न ही इन्हें साफ करना आसान होता है। इसके बजाय हल्के कपड़े और हल्के रंग के पर्दे चुनें, जो हवा को गुजरने दें और कमरे को ताजा बनाए रखें। हल्के रंग के पर्दे कमरे में रोशनी को भी बिखेरते हैं और इसे खुला और बड़ा महसूस कराते हैं। इस तरह के पर्दे आपके घर को आधुनिक लुक देंगे।
#3
बड़े-बड़े कालीन
बड़े-बड़े कालीन भी अब फैशन से बाहर होते जा रहे हैं। ये कालीन जल्दी गंदे हो जाते हैं और इन्हें धोना भी मुश्किल होता है। इसके बजाय छोटे आकार के कालीनों का चयन करें, जिन्हें आसानी से धोया जा सके और बदला जा सके। छोटे कालीन न केवल देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि उन्हें साफ करना भी आसान होता है। इसके अलावा छोटे कालीन आपके कमरे को व्यवस्थित और सुंदर लुक देते हैं।
#4
भारी फर्नीचर
भारी फर्नीचर भी अब पसंद नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि ये देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें रखना-उठाना मुश्किल होता है। इसके अलावा भारी फर्नीचर कमरे में जगह घेरता है और उसे छोटा दिखाता है। हल्की लकड़ी या धातु से बने फर्नीचर का चयन करें, जो देखने में सुंदर हों और आसानी से उठाए जा सकें। हल्के फर्नीचर से आपका घर न केवल खुला महसूस होगा, बल्कि इसे आसानी से सजाया भी जा सकेगा।
#5
अधिक सजावटी सामान
अधिक सजावटी सामान, जैसे कि मूर्तियां और चित्र आदि अब पुराने हो चुके हैं। इनका इस्तेमाल करके आपका घर उलझा हुआ दिख सकता है। इसके बजाय कुछ सरल और आधुनिक डिजाइन वाले सजावटी सामान चुनें, जो आपके घर की सुंदरता बढ़ाएं। इन सरल विकल्पों से न केवल आपका घर खुला और बड़ा महसूस होगा, बल्कि इसे एक आधुनिक लुक भी मिलेगा। इन बदलावों से आपका घर हमेशा ताजा और आकर्षक लगेगा।