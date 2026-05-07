मानसून के दौरान घर में न फैलें कीटाणु, अपनाएं ये 5 आसान सफाई के तरीके

मानसून के दौरान घर में नमी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं। ये कीटाणु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं और कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए इस मौसम में घर की सफाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ आसान और प्रभावी सफाई के तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को कीटाणु-मुक्त बना सकते हैं।

#1 फर्श को साफ और कीटाणुरहित करें फर्श पर नमी और गंदगी सबसे ज्यादा जमा होती है, जिससे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इसे साफ करने के लिए सबसे पहले फर्श को अच्छे से झाड़ू लगाएं, फिर गर्म पानी में कीटाणुनाशक मिलाकर पोछा लगाएं। इससे न केवल फर्श साफ होगा बल्कि कीटाणु भी मर जाएंगे, खासकर रसोई और बाथरूम के फर्श पर विशेष ध्यान दें क्योंकि यहां सबसे ज्यादा गंदगी होती है। नियमित रूप से पोछा लगाने से आपका घर हमेशा साफ-सुथरा रहेगा।

#2 दीवारों और खिड़कियों को साफ करें दीवारों और खिड़कियों पर भी धूल-मिट्टी जम जाती है, जिससे हवा में मौजूद कीटाणु बढ़ सकते हैं। इसके लिए दीवारों को हल्के साबुन पानी से धोएं और खिड़कियों को साफ कपड़े से पोंछें। अगर दीवारों पर दाग लगे हुए हैं तो उन्हें हल्के डिटर्जेंट और पानी के मिश्रण से साफ करें। खिड़कियों की फ्रेम और कांच को भी अच्छे से पोंछें ताकि धूल-मिट्टी हट जाए। इस तरह से आपके घर की दीवारें और खिड़कियां साफ-सुथरी रहेंगी।

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#3 बाथरूम को अच्छे से धोएं बाथरूम में नमी अधिक होती है, जिससे फंगस पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसे साफ रखने के लिए बाथरूम की टाइल्स, सिंक, शॉवर और टॉयलेट को अच्छे से धोएं और कीटाणुनाशक का उपयोग करें। टॉयलेट सीट और ढक्कन को भी नियमित रूप से साफ करते रहें। इसके अलावा बाथरूम की दीवारों और फर्श को भी पोंछे। इससे न केवल बाथरूम साफ रहेगा बल्कि फंगस भी नहीं पनपेगा।

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#4 रसोई की सफाई पर दें ध्यान रसोई में खाना बनता है, इसलिए यहां कीटाणुओं का होना स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। रसोई की सफाई के लिए सबसे पहले रसोई के काउंटरटॉप्स, सिंक और स्टोवटॉप को हल्के डिटर्जेंट और गर्म पानी से धोएं। इसके बाद सभी बर्तनों को साफ करके सुखाने के लिए रख दें। रसोई के फर्श को भी पोछा लगाएं और रसोई की अलमारियों को पोंछे। इससे आपकी रसोई साफ-सुथरी रहेगी और कीटाणुओं का खतरा कम होगा।