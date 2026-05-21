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बिहार: यहां स्थित हैं कई ऐतिहासिक स्थल, एक बार घूमने का बनाएं प्लान
बिहार के ऐतिहासिक स्थल

बिहार: यहां स्थित हैं कई ऐतिहासिक स्थल, एक बार घूमने का बनाएं प्लान

लेखन अंजली
May 21, 2026
07:06 pm
क्या है खबर?

बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह राज्य कई प्राचीन मंदिरों, विश्वविद्यालयों और ऐतिहासिक धरोहर स्थलों का घर है। बिहार की यात्रा करने से आपको भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहां की यात्रा आपको एक अनोखा अनुभव देगी और आपको भारतीय इतिहास की गहराइयों में ले जाएगी। आइए बिहार के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानें।

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बोधगया

बोधगया वह स्थान है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। महाबोधि मंदिर यहां का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था और यह बौद्ध अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। बोधगया में हर साल हजारों पर्यटक आते हैं ताकि वे इस पवित्र स्थल का दर्शन कर सकें और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझ सकें।

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पटना संग्रहालय

पटना संग्रहालय बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, जो राज्य के इतिहास और संस्कृति को समझने का बेहतरीन माध्यम है। इस संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, चित्रकारी आदि प्रदर्शित की जाती हैं, जो बिहार की समृद्ध विरासत को दर्शाती हैं। पटना संग्रहालय में आपको मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक की धरोहर मिलेगी। यहां आकर आप बिहार के इतिहास और संस्कृति के बारे में गहराई से जान सकते हैं।

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वैशाली

वैशाली प्राचीन मौर्य साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है और यह जगह अपने खास स्तूप के लिए मशहूर है। यह स्तूप भगवान बुद्ध के अवशेषों को समर्पित है, जिसे देखने देश-विदेश से लोग आते हैं। वैशाली में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए इसे बौद्ध अनुयायियों का पवित्र स्थल माना जाता है। यहां आकर आप प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं।

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राजगीर

राजगीर बिहार का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां आपको गर्म पानी के कुंड, शांति स्तूप जैसे कई दर्शनीय स्थल मिलेंगे। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय भी स्थित है, जहां आप प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में जान सकते हैं। यहां आकर आप बिहार की समृद्ध विरासत और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं।

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