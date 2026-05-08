हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक पकवान है तुड़किया भात, जानिए इसे बनाने का तरीका

हिमाचल प्रदेश का तुड़किया भात एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जो चावल को तड़का लगाकर बनाया जाता है। यह व्यंजन खासतौर पर ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें मसालों का बेहतरीन मेल होता है। इस लेख में हम आपको तुड़किया भात की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। आइए जानें कि तुड़किया भात कैसे बनाया जाता है।

सामग्री तुड़किया भात के लिए जरूरी सामान तुड़किया भात बनाने के लिए आपको चावल, देसी घी, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरी धनिया और नींबू की जरूरत होगी। इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां, जैसे गाजर, मटर और आलू आदि भी मिला सकते हैं। इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों की मात्रा को खाने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से तय करें, ताकि कुछ भी बचे न।

#1 चावल तैयार करें सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धो लें और उन्हें 20-30 मिनट पानी में भिगो दें। इसके बाद एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। जब पानी उबल जाए तो इसमें भीगे हुए चावल डाल दें और धीमी आंच पर पकने दें। चावल जब पूरी तरह से पक जाएं तो उन्हें छानकर अलग रख दें, ताकि वे ठंडे हो जाएं। इससे चावल का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#2 तड़का लगाएं अब एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करें और उसमें पहले जीरा भूनें, जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर उन्हें सुनहरा होने तक भूनें। फिर इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डालें और थोड़ी देर तक भूनें, ताकि उनका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च डालकर कुछ सेकंड भूनें। इस तरह आपका तड़का तैयार हो जाएगा, जिसे चावलों में मिलाया जाएगा।

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#3 मसाले मिलाएं अब इस तड़के में धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मसालों को अच्छे से भूनने के लिए इन्हें धीमी आंच पर पकाएं, ताकि उनका स्वाद पूरी तरह से चावलों में मिल सके। मसाले भूनने से उनका कच्चापन दूर हो जाएगा और उनका स्वाद बेहतर हो जाएगा। इसके बाद इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां डालकर कुछ मिनट पकाएं, ताकि वे नरम हो जाएं और मसालों का स्वाद सोख लें।