बारिश के दौरान भीड़-भाड़ से दूर इन हिल स्टेशन का करें रुख, आएगा मजा

बरसात का मौसम अपने साथ एक अलग ही आनंद और रोमांस लेकर आता है। इस मौसम में हिल स्टेशनों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अगर आप इस बारिश के मौसम में कहीं घूमने का सोच रहे हैं तो हिल स्टेशन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए कुछ ऐसे हिल स्टेशनों के बारे में जानते हैं, जहां बारिश के दौरान जाना एक अद्भुत अनुभव होगा।

#1 माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। अरावली पहाड़ियों में स्थित इस जगह पर नक्की झील के किनारे बैठकर नाव की सवारी का आनंद लिया जा सकता है। यहां दिलवाड़ा मंदिर, गुरु शिखर और आदमाजी चोटी जैसी कई अन्य देखने लायक जगहें हैं। बरसात के मौसम में यहां की हरियाली और ठंडी हवा आपको एक अलग ही अनुभव देगी। यह जगह आपके लिए सुकून भरे पल बिताने के लिए बेहतरीन है।

#2 लोनावला महाराष्ट्र में स्थित लोनावला मुंबई और पुणे के बीच एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां की हरियाली और झरने बरसात के मौसम में अद्भुत दिखते हैं। लोनावला में भुशी झील, लॉयन पॉइंट और टाइगर पॉइंट जैसी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगहों का आनंद लिया जा सकता है। यहां की ठंडी हवा और हरियाली आपको एक अलग ही अनुभव देगी। यह जगह आपके लिए सुकून भरे पल बिताने के लिए बेहतरीन है।

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#3 कुन्नूर तमिलनाडु में स्थित कुन्नूर एक छोटा-सा, लेकिन बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। यहां की चाय बागानें बहुत मशहूर हैं, जो आपकी यात्रा को खास बना सकती हैं। कुन्नूर में कुन्नूर झील, डॉल्फिन नोज पॉइंट और क्लाउड्स एंड व्यू प्वाइंट जैसी जगहों पर जाया जा सकता है। यहां की ठंडी हवा और हरियाली आपको एक अलग ही अनुभव देगी। यह जगह आपके लिए सुकून भरे पल बिताने के लिए बेहतरीन है।

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