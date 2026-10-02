हाइकिंग बनाम वॉकिंग: दोनों में से किसका चयन करना है बेहतर?

वॉकिंग एक ऐसी गतिविधि है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं।

यह आपके दिल की धड़कन को बढ़ाती है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

इसके अलावा वॉकिंग से वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है और मानसिक सेहत भी सुधरती है।

रोजाना 30 मिनट की वॉकिंग से शरीर में खुशी के हार्मोन बढ़ते हैं, जो तनाव कम करने में सहायक होते हैं।