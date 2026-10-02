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हाइकिंग बनाम वॉकिंग: दोनों में से किसका चयन करना है बेहतर?
हाइकिंग बनाम वॉकिंग

हाइकिंग बनाम वॉकिंग: दोनों में से किसका चयन करना है बेहतर?

लेखन अंजली
Oct 02, 2026
05:13 pm
क्या है खबर?

वॉकिंग और हाइकिंग दोनों ही शारीरिक सक्रियता के बेहतरीन तरीके हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर हैं। वॉकिंग एक सामान्य गतिविधि है, जिसे आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं, दूसरी ओर हाइकिंग पहाड़ी इलाकों या प्राकृतिक रास्तों पर की जाती है और इसमें अधिक मेहनत लगती है। इस लेख में हम दोनों गतिविधियों के फायदे और नुकसान पर चर्चा करेंगे ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें।

वॉकिंग

वॉकिंग के फायदे

वॉकिंग एक ऐसी गतिविधि है, जिसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं।

यह आपके दिल की धड़कन को बढ़ाती है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

इसके अलावा वॉकिंग से वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है और मानसिक सेहत भी सुधरती है।

रोजाना 30 मिनट की वॉकिंग से शरीर में खुशी के हार्मोन बढ़ते हैं, जो तनाव कम करने में सहायक होते हैं।

हाइकिंग

हाइकिंग के लाभ

हाइकिंग एक चुनौतीपूर्ण गतिविधि है, जो शारीरिक ताकत और सहनशक्ति बढ़ाने में मदद करती है। पहाड़ी रास्तों पर चलने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और संतुलन भी बेहतर होता है।

इसके अलावा हाइकिंग से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है क्योंकि ताजगी भरी हवा में सांस लेने का मौका मिलता है।

प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से मन को शांति भी मिलती है और तनाव कम होता है।

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अंतर

दोनों गतिविधियों में अंतर

वॉकिंग और हाइकिंग दोनों ही अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं, लेकिन इनका तरीका अलग है।

जहां वॉकिंग सरल और सहज होती है, वहीं हाइकिंग के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है।

अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं तो चलना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरी ओर अगर आपको प्रकृति से प्यार है और आप चुनौती चाहते हैं तो हाइकिंग चुन सकते हैं।

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चयन

किसे चुनें?

आपकी पसंद इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको सरलता चाहिए तो चलना बेहतर है, लेकिन अगर चुनौती चाहिए तो हाइकिंग चुनें।

दोनों ही गतिविधियां सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इसलिए अपनी सुविधानुसार इनमें से किसी एक को चुनें और नियमित रूप से करें ताकि आपको इसके सभी लाभ मिल सकें।

इस प्रकार चलना और हाइकिंग दोनों ही शारीरिक सक्रियता के बेहतरीन तरीके हैं, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं।

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