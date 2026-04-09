शाकाहारी लोगों के लिए उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, डाइट में शामिल करें

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ-साथ शरीर के विकास में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि, कई लोग प्रोटीन के लिए मांसाहारी खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए भी प्रोटीन युक्त कई खाद्य पदार्थ मौजूद हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिनमें प्रोटीन की उच्च मात्रा मौजूद होती है।

#1 सोयाबीन सोयाबीन में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए इसे अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। सोयाबीन में लगभग 36 ग्राम प्रोटीन प्रति 100 ग्राम होती है। इसके अलावा इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होते हैं। आप चाहें तो सोयाबीन को सलाद, सब्जी या फिर सोया दूध के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सोयाबीन के सेवन से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं।

#2 चना चना भी प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। इसका सेवन मांसाहारियों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि 100 ग्राम चने में लगभग 19 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके अलावा चना फाइबर, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। आप चाहें तो चने को भूनकर या फिर सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं।

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#3 राजमा राजमा में भी प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। 100 ग्राम राजमा में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके अलावा राजमा में फाइबर, आयरन, कैल्शियम और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। राजमा को आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसे सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं। राजमा खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं।

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#4 मूंगफली मूंगफली में भी प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके अलावा मूंगफली में फाइबर, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। मूंगफली का सेवन दिल के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। आप चाहें तो मूंगफली को भूनकर या फिर सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं।