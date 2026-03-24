नाश्ते में शामिल करें पनीर से बनाए जाने वाले ये व्यंजन, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
पनीर एक ऐसा दुग्ध उत्पाद है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसमें प्रोटीन भी भरपूर होता है। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत जरूरी है और इसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्त्रोत है। पनीर से कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जो नाश्ते में शामिल किए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको पनीर से बनाए जाने वाले नाश्ते के व्यंजनों की जानकारी देते हैं।
#1
पनीर के परांठे
पनीर के परांठे एक बेहतरीन नाश्ता विकल्प हो सकते हैं, जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए गेहूं के आटे में कद्दूकस किया हुआ पनीर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाकर आटा गूंथ लें। अब इस आटे से छोटे-छोटे लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर घी लगाकर सेंक लें। ये परांठे कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं, जो आपके नाश्ते को खास बना देंगे।
#2
पनीर टिक्का
पनीर टिक्का एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें और दही में मसालों जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर आदि मिलाकर मेरिनेड करें। अब इन मेरिनेटेड पनीर के टुकड़ों को सींक पर लगाकर ओवन या तवे पर सेंक लें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है।
#3
पनीर भुर्जी
पनीर भुर्जी एक सरल लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसाले तेल में भून लें, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में हरा धनिया डालकर गर्मागर्म परोसें। यह व्यंजन प्रोटीन से भरपूर होता है, जो आपको पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है।
#4
पनीर उपमा
उपमा एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे सूजी से बनाया जाता है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ी मात्रा में कदूकस किया हुआ पनीर मिला दें तो इसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाती है। इसके लिए सूजी को हल्का-सा भून लें, फिर उसमें प्याज, मूंगफली, हरी मिर्च आदि डालकर भूनें। अब इसमें पानी डालकर पकने दें और ऊपर से कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होता बल्कि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है।