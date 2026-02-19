डाइट में शामिल करें ये 5 उच्च फाइबर युक्त शाकाहारी खाद्य पदार्थ, जानिए सही मात्रा

फाइबर एक ऐसा पोषक तत्व है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और मल त्याग को नियमित करने में सहायक होता है। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो न केवल पाचन के लिए अच्छा है, बल्कि अन्य कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि पांच उच्च फाइबर युक्त शाकाहारी खाद्य पदार्थ कौन से हैं।

#1 राजमा राजमा फाइबर का बेहतरीन स्त्रोत है। इसके सेवन से पाचन प्रक्रिया बेहतर रहती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। रोजाना एक कप पके हुए राजमा का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसे अपनी डाइट में शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे उबालकर या मसालेदार तरीकों से बनाकर खाएं। इसके अलावा आप इसे सलाद या सूप में भी डाल सकते हैं।

#2 चना चना भी फाइबर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं। रोजाना 50 ग्राम भुने हुए चने का सेवन लाभकारी हो सकता है। इसे अपने नाश्ते में शामिल करें या हल्के भोजन के रूप में खाएं। चने को सलाद में भी डाला जा सकता है, जिससे इसका पोषण मूल्य बढ़ जाता है और यह अधिक स्वादिष्ट बन जाता है।

#3 साबुत गेहूं साबुत गेहूं भी फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन प्रक्रिया को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसे अपनी डाइट में शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे आटे के रूप में इस्तेमाल करें। रोजाना 2 रोटी बनाकर खाने से आपको पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिल सकता है। इसके अलावा साबुत गेहूं का दलिया या उपमा भी बनाया जा सकता है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है।

#4 हरी सब्जियां हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ आदि फाइबर का अच्छा स्रोत हैं। इनमें मौजूद लाभकारी तत्व और विटामिन्स भी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। रोजाना एक प्लेट हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए, जिससे आपको भरपूर पोषण मिलता रहेगा। इन सब्जियों को सूप, परांठे या सलाद के रूप में खाया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें भाप में पकाकर या हल्का सा भूनकर भी खाया जा सकता है, जिससे इनका स्वाद बढ़ जाता है।