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खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ने पर हो सकती हैं कई समस्याएं, जानिए कारण और लक्षण
खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ने के लक्षण

खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ने पर हो सकती हैं कई समस्याएं, जानिए कारण और लक्षण

लेखन सयाली
Jun 27, 2026
06:19 pm
क्या है खबर?

क्रिएटिनिन एक अपशिष्ट पदार्थ है, जो मांसपेशियों के ऊर्जा उपयोग के दौरान बनता है। आमतौर पर यह गुर्दे के माध्यम से पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। हालांकि, अगर खून में इसका स्तर बढ़ जाए तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं कि खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ने के कारण और इसके लक्षण क्या हैं। इस जानकारी से आप ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं।

#1

गुर्दे की समस्या

गुर्दे की समस्या के कारण खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ सकता है। गुर्दे खून से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर पेशाब के साथ बाहर निकालते हैं। अगर गुर्दे ठीक से काम नहीं करेंगे तो खून में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिसमें क्रिएटिनिन भी शामिल होता है। यह स्थिति गुर्दे की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है, इसलिए नियमित जांच जरूरी है।

#2

मांसपेशियों का अधिक टूटना

मांसपेशियों का अधिक टूटना भी खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ा सकता है। जब शरीर में मांसपेशियां अधिक टूटती हैं या क्षतिग्रस्त होती हैं तो क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ जाता है। यह स्थिति आमतौर पर गंभीर चोट, जलने या गंभीर संक्रमण के कारण हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक बिस्तर पर रहने वाले मरीजों में भी यह समस्या देखी जाती है। ऐसे मामलों में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

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#3

शरीर में पानी की कमी

शरीर में पानी की कमी भी खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ा सकती है। जब शरीर में पर्याप्त पानी नहीं होता तब गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पाते, जिससे खून में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते। यह स्थिति गंभीर हो सकती है और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे और गुर्दे सही तरीके से काम कर सकें।

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#4

ज्यादा शक्कर का स्तर

मधुमेह यानी ज्यादा शक्कर का स्तर भी खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ाने का कारण बन सकती है। मधुमेह से ग्रस्त लोगों के शरीर के ऊतकों तक शक्कर सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, जिससे खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। इससे गुर्दे कमजोर हो जाते हैं और वे अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते। इस वजह से खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ जाता है।

#5

कुछ दवाइयों का सेवन

कुछ दवाइयों का सेवन भी खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ा सकता है। खासकर वे दवाइयां, जो गुर्दे पर बोझ डालती हैं या उनके कार्य को प्रभावित करती हैं। अगर आप ऐसी दवाइयां ले रहे हों तो डॉक्टर से सलाह लेकर उनकी मात्रा बदलवाएं या फिर कोई अन्य दवा लें। इसके अलावा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा लेना बंद कर दें, ताकि खून में क्रिएटिनिन का स्तर न बढ़े।

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