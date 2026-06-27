खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ने के लक्षण

खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ने पर हो सकती हैं कई समस्याएं, जानिए कारण और लक्षण

लेखन सयाली 06:19 pm Jun 27, 202606:19 pm

क्या है खबर?

क्रिएटिनिन एक अपशिष्ट पदार्थ है, जो मांसपेशियों के ऊर्जा उपयोग के दौरान बनता है। आमतौर पर यह गुर्दे के माध्यम से पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। हालांकि, अगर खून में इसका स्तर बढ़ जाए तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं कि खून में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ने के कारण और इसके लक्षण क्या हैं। इस जानकारी से आप ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं।