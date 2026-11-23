कॉर्टिसोल के उच्च स्तर की ओर इशारा कर सकते हैं ये 5 संकेत
क्या है खबर?
कॉर्टिसोल एक अहम हार्मोन है, जो हमारे शरीर में तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। आमतौर पर इसे 'तनाव हार्मोन' कहा जाता है। जब इसका स्तर बढ़ता है तो यह न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक सेहत पर भी असर डालता है। इस लेख में हम कुछ ऐसे संकेतों पर चर्चा करेंगे, जो बताते हैं कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर अधिक है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है।
#1
नींद में परेशानी होना
अगर आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं या बार-बार जागते हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर अधिक है।
अधिक कॉर्टिसोल स्तर नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, जिससे आप थका हुआ महसूस करते हैं।
इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं, जैसे कि सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें और एक आरामदायक माहौल बनाएं।
#2
वजन का बढ़ना
अगर आप बिना किसी खास बदलाव के वजन बढ़ते हुए देख रहे हैं तो इसका कारण भी आपके शरीर में अधिक कॉर्टिसोल का स्तर हो सकता है।
अधिक कॉर्टिसोल स्तर पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे वजन बढ़ना शुरू हो जाता है।
इसके लिए जरूरी है कि आप अपने खाने-पीने का ध्यान रखें और नियमित एक्सरसाइज करें ताकि आपका पाचन सही बना रहे और वजन नियंत्रित रहे।
#3
मांसपेशियों में कमजोरी होना
अधिक कॉर्टिसोल स्तर मांसपेशियों की ताकत को कमजोर कर सकता है।
अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं या आप पहले जितना वजन नहीं उठा पा रहे हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर अधिक है।
इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से वजन उठाने वाले एक्सरसाइज करें और प्रोटीन युक्त खाना खाएं ताकि आपकी मांसपेशियां मजबूत बनी रहें।
#4
शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत का कमजोर होना
अधिक कॉर्टिसोल स्तर शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को भी प्रभावित करता है। इससे आपका शरीर संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है।
अगर आप बार-बार बीमार पड़ रहे हैं या जल्दी थक जाते हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर अधिक है।
इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व शामिल करें।
#5
उच्च रक्तचाप होना
उच्च रक्तचाप भी अधिक कॉर्टिसोल स्तर का एक संकेत हो सकता है। अगर आपका रक्तचाप लगातार ऊंचा आ रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें।
यह स्थिति दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है।
इसके लिए जरूरी है कि आप नमक का सेवन कम करें, नियमित रूप से रक्तचाप जांच कराएं और चिकित्सकीय सलाह लें ताकि समय रहते इसका समाधान किया जा सके।