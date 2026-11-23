कॉर्टिसोल के उच्च स्तर से जुड़े संकेत

कॉर्टिसोल के उच्च स्तर की ओर इशारा कर सकते हैं ये 5 संकेत

लेखन अंजली 10:05 am Nov 23, 202610:05 am

क्या है खबर?

कॉर्टिसोल एक अहम हार्मोन है, जो हमारे शरीर में तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। आमतौर पर इसे 'तनाव हार्मोन' कहा जाता है। जब इसका स्तर बढ़ता है तो यह न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक सेहत पर भी असर डालता है। इस लेख में हम कुछ ऐसे संकेतों पर चर्चा करेंगे, जो बताते हैं कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर अधिक है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है।